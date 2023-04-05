Neden bir gün 24 saat, bir saat 60 dakikadır?

NEDEN 60 DAKİKA VE 60 SANİYE?

24 saati eşit olarak bölerek hayatı kolaylaştırmamıza yardımcı olan Yunan gökbilimciler, astronomik hesaplamalar için Babil'in altmışlık (60 tabanı) sistemini izlediler. Bu nedenle, kolaylık sağlamak için, bir saati 60 dakikaya ve her dakikayı 60 saniyeye böldüler. Babillilerin neden 60 tabanlı bir sistem kullandıkları bilinmiyor, ancak bunun nedeni 60'ın kesir hesaplamaları için özel bir sayı olması olabilir. İlk altı sayma sayısına ve 10,12,15, 20 ve 30'a bölünebilen en küçük sayıdır. Aslında bu fikri Babillilerden sadece zamanı hesaplamak için değil, geometride dereceleri hesaplamak için de ödünç aldık. Bu aynı zamanda, 10 veya 100 gibi daha sezgisel görünebilecek bir sayı yerine bir dairenin 360 derece olmasının nedenidir.