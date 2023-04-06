EN İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?
- Çay havayla temas etmemeli, nemden ve farklı kokulardan etkilenmemelidir. Bu nedenle çok iyi bir şekilde saklanmalıdır.
- İyi bir çay demlemek için çayın suyu mutlaka yumuşak ve tatlı olmalıdır. Suyun kireçsiz, klorsuz ve madensiz olmasına dikkat edin.
- Çayın en iyi şekilde demlenmesi için kullanılan demlik porselen olmalıdır.
- Çay demlemeden önce demlik ısıtılmalıdır.
- Temiz olan demliğin içine bir bardak için iki çay kaşığı kadar çay konulur. 1 çay bardağı kadar çaya 2 bardak 100 dereceden birkaç derece daha az olan sıcaklıkta su konulur.
- Çaydanlıkta kalan kaynayan suyun altı kısılmalı ve kesinlikle demlik kaynatılmamalıdır
- Çay demlenirken demliğin üzerine temiz bir mutfak bezi örtülmelidir.
Demliğin ağız kısmı bir alüminyum folyo ile kapatılmalıdır.
- Demlenme işlemi sırasında kesinlikle demlik sallanmamalıdır.
- Türk çayının demlenme süresi çaya bağlı olarak değişse de ortalama 10 ila 15 dakika arasındadır.
- Çay demlendikten sonra çay posası ve suyu ayrılmalıdır.
- Demlenen çay yarım saat içerisinde tüketilmelidir.