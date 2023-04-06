ÇAYI DEMLEMİYOR HAŞLIYORUZ!

Çay demlerken genellikle çayın ardından kaynamış suyun ilave edilmesi sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir.

Bu şekilde çayı doğru bir şekilde demlemiş oluyoruz. Kaynamış suyu ekledikten sonra üzerine çay eklersek bu doğru bir demleme yöntemi oluyor.