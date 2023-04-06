Yine başka bir Hadisi şerifte:
"Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha Yemin ederim ki, Çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirse, Allahü Tealanın izni ile Hanımı hamile kalır. Hanımını başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirsse, bu su ona sıhhat için yeterli olur.İçen kimsenin balgamını keser. Rüzgar ona zarar vermez. Çirkin haller kendisine isabet etmez. Bel ağrısından, karın ağrısından, şikayeti kalmaz. Alaca hastalığından korkmaz, göğüs ağrısı çekmez, kalbine gelen vesvese (evham) gönlünden çıkar gider. Kendini çok eğlenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve koğuculuk (gibi manevi hastalıklar dahil),dünyada yaşayan her fani (geçici)olanlar için Allahın izni ile fayda vericidir." (tefsir-i Kebir Kuran tefsiri)