İşte karalahananın faydaları:
- Karalahana düzenli tüketildiği zaman cilde iyi gelir, kemiklerin güçlenmesini sağlar ve dokuları iyileştirir.
- Vücutta meydana gelen toksinlerin atılmasında yardımcı olur.
- Vücudun direncini arttırır ve zararlı bakterileri öldürür.
- Kansızlık problemi yaşayanlar tarafından tüketildiğinde kansızlığı azaltır.
- Karalahana tüketimi kabızlık problemi yaşayanlar tarafından kullanıldığında sorunu çözer.
- İdrar söktürmeye yardımcı olur.
- Bağırsakta meydana gelen kurtlanmanın önüne geçer. Bağırsakları kurt ve parazitlerden temizler.
- Mide ve bağırsak ülseri olanlara karalahana suyu iyi gelir.
- Vücuda direnç verir.
- Kanser hücrelerine iyi gelir. Düzenli karalahana tüketiminin kadınlarda meme kanserinin ortaya çıkmasına da engel olduğu ifade edilmektedir.
- Sarılık, romatizma, siyatik ve astıma iyi gelir.
- Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.
- Antioksidan özelliğine sahip olduğu için anti -viral içerikli bir besindir. Gribal enfeksiyonlara karşı korur, vücuda direnç kazandırır.
- Cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığını arttırır.
- Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar.
- Taze karalahana suyu mide ve bağırsak ülserine iyi gelir.
- Astım, romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarında faydalıdır.
- Kandaki şeker oranını düşürür.