Kivi

Sigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar. C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273’ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.