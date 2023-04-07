Akciğerler için yenileyici sebze/meyve suyu tarifi:
1.Tarif:
Malzemeler:
1 ananas,
3 kereviz sapı,
2 havuç,
1 avuç içi kişniş veya maydanoz ,
1 parça soyulmuş taze zencefil
Yapılışı:
Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip, haftada 3-4 kez aç karna 1 bardak için.
***Kişniş, vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur.
***Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır.
***Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden önce ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir.
***Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.