Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Sigaranın etkilerini anında yok ediyor! Sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinlerin kökünü kazıyor

Sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcı! Sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinlerden kurtulmanın yolları

Sigara ileri akciğer dokusunu ve savunma sistemini bozarak kansere yakalanma riskini artırır. Bunların yanı sıra ileri seviyelerde ölümcül olabilmektedir. Sigara içildiğinde akciğerdeki sistemin bozulmasından kaynaklı olarak her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir ve solunum yetmezliği oluşur.

Giriş: 07.04.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde sigara içen kişilerin hastalığı daha ağır atlatması, sigaranın korkunç yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Böylelikle sigara ve tütün grubu içenlerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış oldu. Uzmanlar sigarayı bırakmanın ve etkilerini azaltmanın yollarını araştırdı. Peki sigarayı bırakmak mümkün mü? İşte sigara içme isteğini azaltıp vücuttaki nikotin ve toksinlerden kurtaran besinler...

  • SİGARA İÇENLERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

    Sigara dumanı; zehirli gazlardan karbon monoksit, azot oksit ve eser miktarda kansere neden olan radyoaktif parçacıkları içerir. Puro, pipo, çiğneme tütün ve dumansız tütün de dahil olmak üzere tüm tütün türleri tehlikelidir.

  • Nikotin, beyinde zevkli bir his uyandıran tütün bağımlılığı yapan bir kimyasaldır. Tekrarlanan nikotin alımı beyni duyarsızlaştırır, normal hissetmek için gittikçe daha fazla nikotin ister.

  • Her sigara içtiğinizde toksik gazlar akciğerlerinize ve ardından kan dolaşımınıza geçer ve vücuttaki her organa yayılır. Bir sigara nikotin ve çeşitli başka bileşikler içeren tütün yaprakları kullanılarak yapılır. Tütün ve bileşikler yandığında, kansere neden olduğu bilinen 40'tan fazla tehlikeli kimyasal salgılarlar.

  • ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN NEDENİ SİGARA DUMANI!

    Sigara içmenin prematüre ölüm, kalp hastalığı, kalp krizi, inme, kan ve kemik iliği kanseri, ağız, gırtlak, boğaz, mide, böbrekler kalp-damar hastalığı, ateroskleroz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve başka birçok tehlikeli hastalığa yol açmaktadır.

  • Sağlıklı yaşam için ve bıraktığı kötü etkilerden kurtulmak için sigaranın mutlaka bırakılması gerekmektedir. Sigarayı bırakmak ise çok zor değil! Sigaradan uzak durmanın artık mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar sağlıklı besinleri tüketerek bu sürecin kolay atlatılabileceğini söylüyor. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin gerekliliğini vurgulayan uzmanlar nikotinin zararlı etkilerinden kurtarıp akciğeri temizleyecek besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu besinler sağlıklı olmasının yanı sıra sigara içme isteğini azaltacak nikotin ve toksinlerden arındırarak akciğerlerin temizlenmesini sağlıyor.

  • Sigara içmenin zararlı etkileriyle mücadelede yardımcı olan ve vücudumuzu tüm zararlı madde oluşumundan koruyan birçok besin maddesi vardır. Bilinmesi gereken en önemli nokta, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin bir beslenme düzeniyle bağışıklık sistemimizi geliştirebileceği ve olumsuz etki ve koşullara dayanmamıza yardımcı olabileceğidir.

    Siz de mutlaka bu besinleri tüketerek hem sigaradan uzak durun hem de sigaranın zararlı etkilerinden vücudunuzu arındırın...

  • Keçiboynuzu

    Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karnına içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

  • Ebegümeci

    Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karnına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile akciğerlerdeki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam artırır, akciğer kanserini engeller.

  • Ginseng çayı

    Bazı araştırmalar, ginsengin nikotin bağımlılığı için tedavi edici olabileceğini düşündürmektedir, çünkü ginseng beyinde zevkle ilgili olan ve tütün içerken bırakılan bir nörotransmiter olan dopaminin etkisini zayıflatabilmektedir. Ginseng çayı içmek, sigara içmenin cezbediciliğini azaltabilir ve daha az keyifli hale getirebilir.

  • Kişniş

    Vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur. Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır. Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden, ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir. Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.

  • Yeşil çay

    Yeşil çay, kardiyovasküler sağlığı artırmada etkili olan, çeşitli kanserlere karşı koruyan ve sıvıları ciğerlerimizden alan güçlü antioksidanlar içerir. Yeşil çayın içinde bulunan şifalı bitkiler antimikrobiyaldir, ciğerlerimizin içlerinden mukusun gevşemesine yardımcı olur.

  • Havuç suyu

    Havuç suyunun yapısında vücuttaki nikotinin dışarı atılmasını sağlayan A, B, C ve K vitaminleri bulunur. Havuç suyunda bulunan ve cildin beslenmesini sağlayan zengin vitaminler, nikotinin matlaştırdığı cildin ışıldamasına da yardımcı olur.

  • Turpgil sebzeler

    Bu sebzelerde bulunan klorofil detoksifiye edici görevi görür ve kanın süzülmesinde ve toksinlerin vücudumuzdan atılmasında yardımcı olur. Brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası vb. bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini bakımından zengindir.

  • Pancar

    Muhteşem bir demir ve folat kaynağı olan pancar, önemli nikotin düşmanı besinlerden. Pancar, karaciğer için mükemmel bir tonik olmakla birlikte kanı temizleme özelliği de taşıyor. İçeriğindeki betasiyanin adlı bileşik ile pancar, kanser ile savaşta da etkilidir.

  • Ispanak

    Ispanak, tütünün tadını bozarak sigara bırakma sürecinde kişiye destek olur. Yapısında birçok vitamin ve yüksek oranda folik asit bulunduran ıspanağın faydalarından yararlanmak için az pişmiş ya da çiğ şekilde tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

  • Zencefil

    Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.

  • Zerdeçal

    'Altın baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.

  • Su

    Su, hayat içeceğidir. Su, vücudunuzdaki toksinleri, cildiniz vasıtasıyla atmanızı sağlar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığından vücudunuz için gerekli sıvıyı yeniden depolamak için günde yaklaşık 8-12 bardak su içmeniz gerekiyor.

  • Elma

    "Günde bir elma doktoru evden uzak tutar" atasözünden hareketle oldukça sağlıklı olan bu meyve sigaranın zararlı etkilerine karşı adeta onarıcı özellik taşır. Çok çeşitli flavonoidler, vitaminler ve antioksidanlar, özellikle de akciğer hastalıklarına karşı etkin bir şekilde savaşmamıza yardımcı olan C vitamini içerir.

  • Sarı kantaron

    Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerine yardımcı olur. Sarı kantaron çayını sigara bırakma sürecinde ve bıraktıktan sonra da tüketebilirsiniz.

  • Kivi

    Sigaranın içindeki zararlı maddelerin vücutta yok ettiği A, C ve E vitaminlerini yerine koyar. C vitamini ile dolu olan kivinin sadece 1 kasesi günlük olarak alınması gereken C vitamini değerinin yaklaşık yüzde 273’ünü karşılar. Bu da vücuttaki toksinlerin atılmasında oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalar, kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astımlı kişilerin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

  • Portakal

    İçeriğinde bolca C vitamini bulunan portakal metabolizmayı güçlendirerek stresi azaltır. Bu da sigara bırakma sürecinde fiziken olduğu kadar ruhen de arınma sağlar. Anti-bakteriyel (mikrop karşıtı) özelliklere sahip bu meyveyi tüketmeyi ihmal etmeyin.

  • Dut

    Dutsu meyveler, antioksidan etkisi yüksek ve C vitamini yönünden zenginlerdir. Vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmalarını sağlarlar. Ayrıca yüksek lif içeren bu besinlerin kalorileri neredeyse yok denecek kadar da azdır.

  • Domates

    Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bırakanlara ilk 20 gün 1 çay bardağı domates suyu öneriliyor. Böylece hem bağımlılık azalırken hem de domatesin içerdiği likopen sayesinde antioksidan etkisinden yararlanılıyor.

  • Brokoli

    Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur. Bu özelliği sayesinde de akciğerleri sigaranın yarattığı hasara karşı korur. Brokoli gibi "brassika" türü sebzelerde bulunan sülforapan maddesinin, akciğer hücrelerinde bulunan ve hücreleri toksinlerin zararlı etkilerinden koruyan "NRF2" geninin faaliyetini artırdığı kanıtlandı. Ayrıca sigara içen ya da sigarayı bırakmış kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskini de azaltıyor.

  • Nar

    Nar, kan dolaşımının rahatça sağlanmasına ve kanıdaki hücresi sayısının yeterli seviyede tutulabilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda nar, güçlü antioksidan özellikleriyle pek çok besine oranla 3 kat daha fazla antioksidan içerir. Ayrıca narda bulunan polifenoller, serbest radikallerin uzaklaştırılması, inflamasyonun azaltılması ve hücre hasarlarının önlenmesine yardımcı olarak her türlü kanseri ve inflamatuar hastalığı önleyici özelliğe sahiptir. Nar tüketimi kalp ve damar sağlığı üzerindeki koruyucu etkisi dolayısıyla da mutlaka tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır.

  • Yulaf ezmesi

    Yapılan birçok araştırma gösteriyor ki düzenli bir şekilde yulaf ezmesi tüketimi nikotine olan bağımlılığı azaltıyor. Yulaf ezmesini sütle birlikte tüketmek daha çok yardımcı olabilir. Çünkü süt tüketiminden sonra içilen sigaranın tadı oldukça kötü oluyor. Böylece sigara ihtiyacı azalıyor.

  • Patlamış mısır

    Sigarayı bırakırken, devamlı bir atıştırma dürtüsü hissedebilirsiniz, çünkü ellerinizi ve ağzınızı sigarayla meşgul tutamazsınız ve başka şeyler ararsınız. Eğer iştahınız artmışsa veya yemek yemeyi durduramıyormuş gibi hissediyorsanız Amerikan Kalp Derneği’nin önerisi patlamış mısır yemek. Sizi meşgul etmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi doygun hissetmenize yardımcı olur, sigara içme dürtüsünü azaltır. 1 bardak yağsız/tuzsuz patlamış mısır sadece 65 kalori içerir, patlatırken de geçen süre ile meşguliyet artar.

  • Şekersiz sakız ve nane şekerleri

    Sakız ve nane şekeri, sigara içme dürtünüz olduğunda ağzınızı meşgul edebilir. Ayrıca, hem sakız hem de nane şekeri sigara içmekten daha uzun süre dayanır.

  • Akciğerler için yenileyici sebze/meyve suyu tarifi:

    1.Tarif:

    Malzemeler:

    1 ananas,

    3 kereviz sapı,

    2 havuç,

    1 avuç içi kişniş veya maydanoz ,

    1 parça soyulmuş taze zencefil

    Yapılışı:

    Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip, haftada 3-4 kez aç karna 1 bardak için.

    ***Kişniş, vücudun akciğer hastalığına bağlı ağır metalleri uzaklaştırmasına yardımcı olur.

    ***Havuç A vitamini için harika bir kaynaktır.

    ***Zencefil, hava kirletici maddeleri ve diğer tahriş edici maddelerin ciğerleri tahriş etmelerine fırsat vermeden önce ciğerlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda tıkanıklığı azaltır ve dolaşımı iyileştirir.

    ***Ananas şişliği azaltır ve ananas suyunun öksürüğü azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ek olarak, ananas doğal yoldan akciğerlerin kalıntıları uzaklaştırmasına ve detoks etkisi yapmasına yardımcı olan bromelin enzimini içerir.

  • 2. Tarif:

    Malzemeler:

    1 demet su teresi,

    1 salatalık,

    1 şalgam,

    3 büyük havuç,

    1 diş sarımsak,

    1 limon

    Yapılışı:

    Tüm malzemeleri meyve sıkacağından geçirip, haftada 3-4 kez aç karna 1 bardak için.

    ***Şişmiş solunum yollarını yatıştırmaya yardımcı olan ve akciğer zarlarını kayganlaştıran su teresi içerir.

    ***Şalgam A vitamini bakımından yüksektir ve limonlarda hem antioksidanlarla doludur, hem de C vitamini içerir ve her ikisi de akciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

    ***Sarımsak, doğal bir antibiyotik, antiviral ve antibakteriyeldir.

    Not: Bu yazı tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve bu bilgiler hastalığı tedavi edici değildir. Hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.