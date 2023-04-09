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'Diyet', 'Az yağlı', 'Şekersiz' etiketlerine kanmayın! Dünyanın en ünlü diyetisyenleri uyardı: Bu besinler zehir saçıyor!

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için ne yediğimiz, ne içtiğimiz kadar nasıl ve ne kadar tükettiğimiz de oldukça önemli. Özellikle son dönemlerde besinler konusunda bilinçlenmeye başlasak da endüstriyel gıdanın yaygınlığı nedeniyle ne yazık ki istenilen sağlıklı yaşama ulaşmak oldukça zor oluyor. Özellikle zayıflamak ve kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu diyet ürünleri de sanıldığı kadar masum değil. Fazla yağlardan kurtulmak için kullanılan besinlerin bile sağlığı riske attığını biliyor muydunuz? Diyetisyenler bu ürünlere karşı ciddi uyarılarda bulunuyor. İşte diyetisyenlerin bile 'Asla yemem' dediği besinler...

Giriş: 09.04.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlıklı bir hayat sürmek, bağışıklığımızı güçlü tutmak ve fazla kilolarımızdan kurtulup zinde bir vücut için sağlıklı beslenmek ve gıdaların doğru tüketimine özen göstermek hayati önem taşıyor. Hastalıkların birçoğu stres ve kötü beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle sağlıklı bir hayat için neyi ne kadar tükettiğiniz de kaliteli yaşamın en önemli kilit noktası haline geliyor. Fazla kilolardan kurtulmak için başvurulan diyet ürünleri ve sağlıklı diye tüketilen gıdalar zehir saçıyor olabilir. Cosmopolitan dergisi, İngiltere'nin tanınmış diyetisyenlerine 'Asla yemem' dedikleri yiyecekleri sormuş. Ünlü diyetisyenlerin verdiği cevaplar ise oldukça şaşırtıcı! İşte diyetisyenlerin 'Asla yemem' dediği besinler

  • 'DİYET', 'AZ YAĞLI' YA DA 'ŞEKERSİZ' ETİKETİNE SAHİP ÜRÜNLER

    Sağlıklı bir beslenme için az yağlı ve şekersiz beslenmenin önemi yadsınamaz. Hemen hemen her sağlıkçıdan duyduğumuz bu öneriler bazı durumlarda başımıza bela olabilir. Az yağlı ve şekersiz diye önümüze çıkan her yiyeceği tüketmemiz sanılanın aksine ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Özellikle paketlenmiş ve 'diyet''az yağlı' ya da 'şekersiz' etiketine sahip ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Yiyeceği tatsız getirdikleri için çok sayıda üründe tatlandırıcı ve kimyasal ürünün olabileceğini belirten beslenme uzmanları, az yağlı ve şekersiz ürün tercihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

  • Cosmopolitan dergisinde her türlü 'diyet' yiyecekten uzak durduğunu söyleyen Vita Coco beslenme uzmanı Amanda Hamilton şöyle diyor:

    "Diyet yiyeceklerin yakınından bile geçmez. Bu yiyecekler işlenmiştir. Yağları azaltılmıştır, yapay tatlandırıcılar eklenmiştir. Az yağlı yiyeceklerin tamamı bağırsak sağlığına zararlı yapay tatlandırıcılarla doludur ve uzun vadede daha çok şeker yeme isteği yaratabilir. Ben doğallıktan yanayım."

  • HAZIR YEŞİL DETOKS SULARI

    Ödem atmak, sağlıklı beslenmek ve uzun süre tokluk hissi yaşamak dediğimizde belki de aklımıza ilk gelen besin yeşil detoks sularıdır. Sağlıklı olduğu konusunda hemfikiriz ancak burada önemli olan nerden temin edildiği ve içerisinde ne barındırdığıdır. İçeriğinin ne olduğundan emin olmadığımız detoks sularının doktor kontrolü dışında tüketiliyor olması, daha büyük sorunların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle özellikle düzenli ilaç kullananlar başta olmak üzere herkesin, içinde fazla şeker barındırabilen bu detoks sularından uzak durması oldukça önemli.

  • DONDURULMUŞ HAZIR YEMEKLER

    Dondurulmuş hazır yemekler çok fazla işlenmiş ürünlerdir. İçinde rafine un, yüksek oranda sodyum, ilave maddeler ve koruyucular bulunur. Bunların hiçbiri sağlıklı değildir.

  • MARKETTE SATILAN TAM TAHILLI EKMEKLER

    Bol miktarda lif içeren ve bu nedenle tokluk süresini uzatan tam tahıllı ekmekler sizi yanıltmasın. İçeriğindeki besinler sayesinde sağlıklı gıdalar arasında gösterilen tam tahıllı ürünler güvenilir veya ev yapımı olmadığı zaman tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar, marketlerde satılan paketli ekmeklerin içerisinde ilave şeker/tuz ve koruyucu madde olduğuna da dikkat çekiyor. Bu nedenle diyetisyenlerin asla yemem dediği besin listesinin başında kaynağı belli olmayan tam buğday ekmeği geliyor. Vaktiniz varsa ekmeklerinizi evde pişirebilir ya da market yerine fırından almaya özen gösterebilirsiniz. Ev yapımı ekmeklerin ise her zaman öncelikli tercih olması gerektiği altı çizilen konular arasında yer alıyor.

  • FISTIK EZMESİ

    Hemen hemen her sağlıklı beslenme listesinde yer alan fıstık ezmesi, çok sayıda faydalı gıda içeriyor olsa da bazı zararlı durumların oluşmasına da neden olabilir. Birçok trans yağı, bitkisel yağ ve şeker gibi ek bileşenleri içeren fıstık ezmesi, kaş yapayım derken göz çıkarabilir. Bu nedenle diyetisyenler özellikle fıstık ezmesi satın alırken katkısız ürünlere yönelmenin önemini vurguluyor. Sağlıklı içeriklere sahip ürünlerin bu anlamda daha büyük katkıda bulunacağının altını çiziyor.

  • GAZLI İÇECEKLER

    Freeletics beslenme uzmanı Katharina Kaiser, gazlı içecekler için şunları söylüyor:

    "Yiyeceklerimi mümkün olduğunca doğal bir biçimde tüketmeye çalışıyorum. Abartmıyorum ama konu enerji içeceklerine ve gazlı içeceklere geldiğinde, asla! Uyanık kalmak için bunları içiyorsanız matcha çayı ya da espresso deneyin. Zira içinde hem gereksiz miktarlarda şeker hem de yapay malzemeler ve aşırı kafein yok."

  • GIDA BOYALARI

    Sadece şekerleme ve çörek gibi ürünlerde değil turşu, salata, balık ve işlenmiş hemen hemen her üründe rastlayabileceğimiz gıda boyaları, sağlıklı bir beslenmenin aksine çok sayıda hastalığın davetçisi olarak tanımlanıyor. Özellikle çocuklar tarafından sevilerek tüketilen renkli gıdaların çoğu bu gıda boyaları ile yapılıyor. Fakat bu gıdaları sık sık tüketen çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları görülebiliyor. Bu nedenle beslenme uzmanları, gıda boyası içeren hiçbir ürünün, beslenme listesine alınmaması gerektiği konusunda hemfikirler. Çünkü depresyon, uyku güçlüğü ve ruh hali değişimleri de bu kimyasallarla birlikte hayatımızın bir parçası olabiliyor.

  • İŞLENMİŞ ET

    Daha çekici görünmesi ve raf ömrünün uzaması için kullanılan katkı maddeleri, doğal ve sağlıklı bir ürün olarak tüketebileceğimiz eti bile zararlı hale getirebiliyor. İşlenmiş etler (pastırma, sosis, konserve et ve sosisli sandviç gibi), koruyu maddelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu nedenle beslenme uzmanlarının asla tavsiye etmediği ürünler arasında yer alan işlenmiş et, tükettiğiniz ürünlerin arasından hızla çıkarmanız gerekenlerin başında geliyor. Bunun yerine kendi kıymanızı kendiniz çekebilir, işlenmemiş et satın alabilirsiniz.

    BioCare klinik beslenme uzmanı Manal Chouchane, işlenmiş et ürünleri hakkında şunları söylüyor;

    "Ben sucuk, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak duruyorum. Çünkü bunlar çoğu zaman katkı maddeleri, yapay renklendiriciler, az miktarda kalitesiz et ve trans yağlarla dolu oluyor. Bu tür malzemeler kolesterol seviyelerimizi yükselttikleri için sağlığımıza zararlıdır. Hiçbir besleyiciliği olmayan boş kalori depoları..."

  • KETÇAP

    Rhitrition kliniği kurucusu ve beslenme uzmanı Rhiannon Lambert,

    "Her şeyi mümkün olduğunca tüketmeye çalışan bir insan olarak şişede satılan soslardan, özellikle de marketten alınmış ketçaptan uzak duruyorum. Kiraz domatesleri fırında pişirip yemek varken, insanlar neden bu kadar işlenmiş ve şeker dolu bir seçeneği tercih eder aklım almıyor."

  • KONSERVE MEYVE

    Çok sayıda konserve markası, meyvelerin rengini ve parlaklığını korumak için çok sayıda şurubu koruyucu madde olarak kullanabiliyor. Bu şuruplar da içerdiği yüksek oranlı şeker nedeniyle besin değerini minimum seviyeye düşürerek, çeşitli problemlere davetiye çıkarıyor. Beslenme uzmanlarının diyet ve mutfak listelerine asla eklemedikleri meyve konserveleri de beslenme alışkanlıklarınızdan çıkarmanız gereken ürünler arasında yer alıyor.

  • İŞLENMİŞ MAKARNA

    İçinde buğday alan her ürün, sağlıklı bir beslenme için aynı etkiyi oluşturmayabilir. Özellikle kalorisi daha yüksek, lif oranı daha düşük makarna çeşitleri, bu konuda tehlike arz eden besin türleri arasında yer alıyor. Diyetisyenler, işlenmiş makarna yerine, yüksek lifli ve tam tahıllı makarna tüketiminin önemini vurgulayarak, diğer makarna çeşitlerini beslenme listenizden çıkarmamızı tavsiye ediyor.

  • MARGARİN

    Bitkisel kökenli olduğu için margarini tereyağına tercih ediyor olabilirsiniz ancak sıvı yağları katılaştıran hidrojenizasyon işlemi aslında sağlığımız için bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Onun yerine az miktarda organik tereyağı ve zeytinyağı tüketmek en doğrusu.

    Beslenme uzmanı Cassandra Barns,

    "Ben her zaman margarinden ve üzüm çekirdeği, ayçiçeği gibi diğer bitkisel yağlardan kaçınırım. Bunlar sağlığımıza ancak zarar verir. Onun yerine yemek yaparken Hindistan cevizi yağı, bazen tereyağı bir de düşük sıcaklıkta pişiriyorsam zeytinyağı kullanırım."

  • MEYVE SULARI

    Sadece kartonda satılan hazır meyve suları değil, butik üretim meyve suları da tahmin ettiğiniz kadar sağlıklı olmayabilir. Çünkü genelde doymadan kalori almanıza neden olurlar. Üstelik meyvenin kendisini yerken aldığınız besinlerin önemli bir kısmı meyve sularında yoktur.

  • MEYVELİ YOĞURTLAR

    Reklamlarına bakarsanız dünyanın en sağlıklı yiyecekleri gibi görünüyorlar ama meyveli yoğurtların kalorisinin neredeyse yarısı şekerden geliyor. Bunun yerine bir kase yoğurt biraz da meyve alın, ikisini birbirine karıştırın. Çok daha iyi beslenmiş olacaksınız.

  • HAZIR TAHIL (MISIR) GEVREKLERİ VE GRANOLA

    Özellikle diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi olan hazır tahıl gevrekleri ve granola, genellikle güzel bir başlangıç için önerilen besinler arasında yer alıyor. Ancak işlenmiş ve yüksek oranda şeker barındıran bu yiyecekler, sağlıklı beslenmenin aksine farklı problemlerin oluşmasına neden olabilir. Kan şekerinin aşırı yükselmesi, aniden düşmesi gibi sorunların yanı sıra yeme isteğini daha çok artırma gibi durumların oluşmasına da zemin hazırlayabilir. Bu nedenle diyetisyenlerin dahi listelerine almadığı hazır tahıl gevrekleri ve granola yerine yulaf ezmesi gibi besinlere yönelmekte fayda var!

  • HAZIR NOODLE'LAR

    İşte bir sodyum deposu daha! Birkaç dakikada hazırlayıp afiyetle yediğinizi biliyoruz ancak özellikle sosundaki çeşit çeşit kimyasalla hazır noodle'lardan uzak durmalısınız.

  • İÇİNDE HİDROJENE YAĞ OLAN HER ŞEY

    Kadın sağlığı beslenme uzmanı Dr. Marilyn Glenville,

    "Üzerinde hidrojene yağ yazan yiyeceklerin tamamından kaçınmaya çalışırım. Bu yiyecekler yağa yüksek sıcaklık ve basınç altında kimyasal yollarla hidrojen eklenmesi ve katılaştırılmasıyla ortaya çıkar. Vücudunuzdaki etkileri plastik yemek gibidir. Her türlü sağlıksız sürece neden olabilir."

    Hidrojene yağlar en yaygın olarak doymuş yağ içeren ultra işlenmiş gıdalarda bulunur:

    Paketlenmiş atıştırmalıklar; abur cuburlar, dondurmalar, cipsler

    Margarinler

    Pişmiş, paketlenmiş ürünler (doğrudan tüketime hazır gıdalar)

    Kullanıma hazır hamurlar (milföy gibi)

    Hazır kızartmalık ürünler

    Kahve kremaları, karışım süt tozları

  • PİRİNÇ PATLAKLARI

    Diyet yapanların ve kalorisiz beslenmeye çalışanların vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında yer alan pirinç patlakları, hiç ummadığınız sorunların davetçisi olabilir! Yağ, şeker, lif, mineral ve kalori içermeyen pirinç patlakları, sindirim sisteminde şekere dönüşerek glisemik indeksini aniden 82’ye kadar yükseltebiliyor. Ancak diyetisyenler, bu “sağlıklı” atıştırmalığın sindirim sistemine ulaştığı anda şekere dönüştüğünün altını çiziyor. Kan şekerinizi etkileyen bu atıştırmalık, ilerleyen dönemlerde diyabet hastalığına yakalanma riskinizi de artırıyor. Diyetisyenlerin 'Asla yemem' dediği besinler arasında yer alan pirinç patlakları yerine saha sağlıklı ürünlere yönelebilir, oluşabilecek sorunların önüne geçebilirsiniz.

  • SOYA SÜTÜ

    Uzun zamandır tüm diyet listelerinde ve sağlıklı beslenme yöntemlerinde yer alan soya sütü, aklınıza bile gelmeyecek sorunların davetçisi olabilir. Bilim insanları, soya fasulyesinin kadınlık hormonu östrojenler gibi davranan izoflavanlar içerdiğini, erkeklerin vücudunda aşırı östrojen bulunması durumunda da göğüs büyümesi gibi durumların oluşabileceğini açıkladı. Yüksek miktarda tüketilen soya sütünün de kadınlar açısından östrojen seviyesinin yükselmesine ve bunun da kilo alımına neden olacağı belirtildi. Bu nedenle beslenme uzmanları, hormonal sorunların önüne geçmek adına soya sütünü önermiyor.

  • HER TÜRLÜ ŞEKERLEME ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN!

    HECK diyetisyeni Vanessa Quarmby, her türlü şekerlemeden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

    "Beslenme eğitimi verdiğim zamanlarda, danışanlarıma bir şeker oyunu oynatıyorum. Şekerlemelerin içindeki şeker miktarına inanamazsınız. Üstelik şekerin hiçbir besleyiciliği de yok. Dolayısıyla sağlığıma hiçbir faydası olmayan bir şeyi neden yiyeceğimi anlayamıyorum.

  • TAHIL BARLARI

    Sağlıklı bir yaşam için şekerden uzak durmanın önemi inkar edilemeyen bir gerçek. Kilo vermek isteyenlerin listelerine eklediği tahıl barları ise içinde şeker bulunmadığı iddia edilen besinlerin en başında geliyor. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, tahıl barlarını sağlıklı beslenmenin en büyük engeli olarak görüyor. Yüksek oranda şeker, tuz ve doymuş yağ içeren tahıl barları yerine daha sağlıklı besinlere yönelmek için geç kalmayın!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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