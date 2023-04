İŞLENMİŞ ET

Daha çekici görünmesi ve raf ömrünün uzaması için kullanılan katkı maddeleri, doğal ve sağlıklı bir ürün olarak tüketebileceğimiz eti bile zararlı hale getirebiliyor. İşlenmiş etler (pastırma, sosis, konserve et ve sosisli sandviç gibi), koruyu maddelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu nedenle beslenme uzmanlarının asla tavsiye etmediği ürünler arasında yer alan işlenmiş et, tükettiğiniz ürünlerin arasından hızla çıkarmanız gerekenlerin başında geliyor. Bunun yerine kendi kıymanızı kendiniz çekebilir, işlenmemiş et satın alabilirsiniz.

BioCare klinik beslenme uzmanı Manal Chouchane, işlenmiş et ürünleri hakkında şunları söylüyor;

"Ben sucuk, sosis gibi işlenmiş etlerden uzak duruyorum. Çünkü bunlar çoğu zaman katkı maddeleri, yapay renklendiriciler, az miktarda kalitesiz et ve trans yağlarla dolu oluyor. Bu tür malzemeler kolesterol seviyelerimizi yükselttikleri için sağlığımıza zararlıdır. Hiçbir besleyiciliği olmayan boş kalori depoları..."