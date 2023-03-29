SAHURA KALKMAK ŞART

Sahura kalkmadan oruç tutmak gün içinde sizi çok halsiz düşürebilir. Dikkat dağınıklığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetleriniz artabilir. Ne olursa olsun sahura kalkın. Hiçbir şey yiyemiyorsanız gözünüz yarı açık yarı kapalı bir tost ve ayran yeseniz bile olur. Bu gece uyanamayanlar için ama olması gereken gece kalkıp biraz kahvaltılık peynir, yumurta, ekmek ile sahur yapmak. Hatta peynirli, bol domatesli, biberli bir menemen çok iyi fikir veya akşamdan kalan sebze yemeği ve ekmek ama bu yetmez. Mutlaka biraz peynir de ilave edin. Sadece sebze yemek ertesi gün sizi yine halsiz bırakır. Çok su içemiyorsanız buraya 1 bardak ıhlamur eklenebilir.