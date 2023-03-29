Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sindirim sistemini rahatlatıyor, susuzluğu gidererek göbek yağlarını yakıyor! Sahurda sodalı ayran içmenin öyle bir faydası var ki…

Ramazan ayında uzun süren açlık süresinde vücudun susuz kalmaması için besinlerden yararlanmak şart. Özellikle iftardan sahura kadar bol su ve su içeren besinler tüketmek gerekiyor. Bunun için ise yoğurdun en sağlıklı hali olan ayran ve mineral kaynağı soda karışımı oldukça ideal. Gün boyu susuzluktan koruyarak vitamin ve mineral deposu sodalı ayranın faydaları ise oldukça fazla.

Giriş: 29.03.2023 - 15:02 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ramazanda oruç tutan kişilerin en fazla dikkat etmesi gereken konu sıvı alımının yeterli düzeyde olmasını sağlamaktır. Uzmanlar sıvı kaybının yaşanmaması için özellikle iftar ve sahur arasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla birlikte sıvı kaybı artıkça baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi sorunlar baş gösteriyor. Bu durumların önüne geçmek için ise en iyi alternatif ayran ve soda karışımı oluyor. Özellikle aç ve susuz kalma süresinde en aza indirilmesi için ayran tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye ediyor. Sahurda tüketilen sodalı ayran, vücudu yenilemeye yardımcı oluyor ve rahat uyku konusunda büyük katkı sağlıyor.

  • Uzmanlar vücudu zinde tutmak için protein ve prebiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte tam bu noktada sodalı ayran ön plana çıkıyor. Tek başında faydaları saymakla bitmeyen iki içecek gün boyu açlık ve susuzluğun oluşturduğu eksikliği tamamlamaya yardımcı oluyor.

  • HER GÜN 1 BARDAK İÇİN

    Ramazanda özellikle geç saatlerde iftar yapıldığı için en büyük eksiklik meyvedir. “İftardan sonra 1 taze meyve yiyin” desek de yemeye pek halimiz kalmıyor. İftarda olmuyorsa, arada zaman kalmıyorsa mutlaka gece 1 meyve yenmeli ve öyle yatılmalı. Özellikle şeftali, nektarin ve kayısı tüketmek oldukça fqaydalı. Gün içindeki kaybedilen sıvı ve mineralleri yerine koymak için her gün iftardan sonra bir tane de sahurda maden suyu için. Sahurda maden suyu ile beraber mutlaka 1 bardak ayran için. İsterseniz karıştırarak tüketebilirsiniz.

  • SAHURDA AYRAN İÇERSEK NE OLUR?

    Yoğurttan elde edilen ve en değerli besinlerden biri olan ayran içreğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.

    Vücudun uzun süre susuz kalmasını engeller. Sahur vakti ayran içmenin en önemli faydası vücudu tüm gün susuz kalmasını engellemektir.

    Hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.

    İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yenileyerek daha çabuk ve rahat uykuya dalmanızı sağlar.

    İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler, sindirimi rahatlatır. Özellikle mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.

    Bağırsak florasını artırarak gün içinde sindirim sisteminin kalan atıkları idrar ve dışkı yoluyla çıkarmasını sağlar. 

    Göbek çevresindeki yağların daha kolay parçalanmasını sağlar.

    Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır.

    Kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar.

    Kan dolaşımını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller.

    Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler.

    Açlık ve susuzluğa bağlı gelişen baş ağrısını azaltır. 

    İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler.

    Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

  • SODA-AYRAN KARIŞIMININ FAYDASI

    Büyük bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine 1 şişe soda dökün. Yoğurtla sodayı çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle tüketin. Sahurda sodalı ayran içmenin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

    Soda sindirimi rahatlatır, ayran ise içeriğindeki bileşenler sayesinde mide problemlerini yatıştırır.

    Vücudun susuz kalması nedeniyle vücutta mineral kaybı yaşanır. Sodalı ayran, kaybettiğiniz mineral miktarını geri kazanmanıza yardımcı olur.

    Sindirim sürecini hızlandırır şişkinlik ve ağrı gibi çeşitli mide problemlerinin önüne geçer.

    Sahurdan sonra hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.

    Susuzluk hissini en aza indirir ve tokluk hissi sağlar.

    Gün boyu açlık ve susuzluğa karşı gelişen baş ağrısına iyi gelir.

  • KABIZLIK ŞİKAYETİ OLANLARA BİREBİR!

    “Zaten zorlanıyorum” diyenler bu dönemde yediğimiz yemeklerin de azalmasıyla daha çok kabızlık şikâyeti yaşayabilirler. Uzun süre boş kalan mideye bir anda yüklenmek de gaz problemini artırabilir. Bu durumda ihtiyacınız olan probiyotik kullanmaktır. Probiyotik yoğurtlardan her akşam 1 tane tüketin. Eğer durumunuz biraz daha şiddetliyse toz veya tablet probiyotiklerden alın, yoğurdunuzun içine karıştırıp tüketin. Ayrıca hem iftarda hem de sahurda sebze- salata grubu tüketin.

  • SAHURA KALKMAK ŞART

    Sahura kalkmadan oruç tutmak gün içinde sizi çok halsiz düşürebilir. Dikkat dağınıklığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetleriniz artabilir. Ne olursa olsun sahura kalkın. Hiçbir şey yiyemiyorsanız gözünüz yarı açık yarı kapalı bir tost ve ayran yeseniz bile olur. Bu gece uyanamayanlar için ama olması gereken gece kalkıp biraz kahvaltılık peynir, yumurta, ekmek ile sahur yapmak. Hatta peynirli, bol domatesli, biberli bir menemen çok iyi fikir veya akşamdan kalan sebze yemeği ve ekmek ama bu yetmez. Mutlaka biraz peynir de ilave edin. Sadece sebze yemek ertesi gün sizi yine halsiz bırakır. Çok su içemiyorsanız buraya 1 bardak ıhlamur eklenebilir.

  • SAHUR VE İFTAR İÇİN ÖRNEK MÖNÜ

    Sahur:

    - Bol domates, biber ve soğan ile (tuza dikkat) menemen (2 yumurta olabilir)

    - İçine yağsız lor peyniri eklerseniz daha uzun süre tok tutar

    - Yanında pide veya esmer ekmek

    - 1 kâse cacık (naneli)

    - 2 kuru kayısı

     

     

  • İftar:

    - 1-2 hurma

    - 1 dilim peynir + 2-3 zeytin + biraz pide

    - 1 tabak kuşbaşı etli türlü + 1 kâse cacık

  • Ara:

    1 şeftali + ıhlamur çayı

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.