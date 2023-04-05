SAHURDA AYRAN İÇERSEK NE OLUR?
Yoğurttan elde edilen ve en değerli besinlerden biri olan ayran içreğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.
Vücudun uzun süre susuz kalmasını engeller. Sahur vakti ayran içmenin en önemli faydası vücudu tüm gün susuz kalmasını engellemektir.
Hemen uyku haline geçerek vücudun daha hızlı dinlenmesine yardımcı olur.
İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yenileyerek daha çabuk ve rahat uykuya dalmanızı sağlar.
İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler, sindirimi rahatlatır. Özellikle mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.
Bağırsak florasını artırarak gün içinde sindirim sisteminin kalan atıkları idrar ve dışkı yoluyla çıkarmasını sağlar.
Göbek çevresindeki yağların daha kolay parçalanmasını sağlar.
Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı direnci arttırır.
Kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlar.
Kan dolaşımını dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarını engeller.
Deforme olmuş hücreleri gün boyu yeniler.
Açlık ve susuzluğa bağlı gelişen baş ağrısını azaltır.
İftarda tüketilen besinlerin neden olduğu mide rahatsızlıklarını önler.
Vücudun enerji deposunu güçlendirerek hastalıklara karşı dirençli hale getirir.