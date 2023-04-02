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Bayat ekmekleri atmaya son! 5 dakikada hazır: Hem pratik hem leziz ekmek pizzası!

Evinizde kalan ekmekleri çöpe atarak ziyan olmasına yol açıyorsunuz. Aslında bu ekmekleri değerlendirmenin birçok yolu var. Bugün sizler için hem pratik hem leziz bayat ekmek değerlendirme önerisi ile geldik. İşte gelen misafirlerinizin, çocuklarınızın bayılacağı ekmek pizza tarifi…

Giriş: 02.04.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bütün ekmek alıp bitirmek zaman zaman zor olabiliyor. Bazı kişilerde kalan ve bayatlayan ekmeği tüketmek istemeyebiliyor. Bu sebeple çoğu zaman kalan ekmekler çöpe gidiyor. İşte ekmekleri israf etmek istemeyen, değerlendirmek isteyen kişiler için mükemmel bir tarif! Bayat ekmekten 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pizza tarifi…

  • EKMEK PİZZA MALZEMELER

    1 bayat ekmek

    3 adet yumurta

    3 kaşık yoğurt

    1 adet kabartma tozu

    1 çay bardağı zeytinyağı

    1 su bardağı rende kaşar peyniri

    200 gram dilimli sucuk

    Kırmızı toz biber

    Çeri domates

    Sivri biber

    Tuz

    Kekik

  • BAYAT EKMEK PİZZA NASIL YAPILIR?

    İlk olarak yumurtaları bir kaseye kırın ve içerisine yoğurdu ekleyerek karıştırın. Zeytinyağını da ilave ettikten sonra lezzeti arttırmak için toz kırmızı biber ve tuz ekleyin. Kekik alerjiniz yoksa koymanızı tavsiye ederiz. Bir kısım rendelenmiş kaşar peynirinden de sosun içine ekleyip karıştırın. Sonrasında hazırlanan sosu dilimlediğiniz bayat ekmeklerin üzerine sürün. Ekmeklerin üzerini sucuk, biber, domates, ya da dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Son olarak üzerine kaşar peyniri koyup ekmekleri fırına gönderin. Kaşarlar eriyene ve hafif kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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