Mantılı yüksük çorbası nasıl yapılır?
İç malzemeleri için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlayıp, buzdolabında tam soğutun.
Hamur için; ıslanmış irmik, yumurta, tuz, un ve suyu azar azar ekleyerek sert kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru yarım saat kadar üstü ıslak bezle örtüp bekletin.
Hamuru 4 eşit beze haline getirin, her bezeyi mümkün olduğunca ince bir şekilde unla açın.
Kesmek için; yuvarlak hamurunuzun unlayarak, yarım ay şekline getirin, tekrar unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dik dörtgen bir şekil verin.
Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz. Bu şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup, tekrar keserek 1cm genişliğinde kareler elde edin.
İç harcınızdan taşmayacak şekilde hamurunuzun ortası koyun, 4 köşesinin hepsini birden birbiriyle yapıştırarak kapatın.
Kapanmış hamurlarınızı unlanmış tepside 1 saat kadar oda sıcaklığında kurutun.
Tüm bezeleri açıp, hamurlarınızı mantı haline getirin. Dilerseniz fazla hamurlarınızı fırınlayarak ya da fırınlamadan dondurucuda saklayabilirsiniz.
Çorba İçin; salça ve tereyağını çorba tencerenizde hafifçe kavurun, bu karışıma suyunuzu ekleyin ve kaynatın
Hamurlarınızı kaynar suya atın.
Kuru naneyi ekleyin,10-15 dakika pişirin.
Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin.
Limon ve tuzunu ekledikten sonra ateşten alın, yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın diri kalmasını sağlayın.
Kaynama esnasında tencere kapağını kapatmayın, aksi halde mantılar hamurlaşır. Afiyet olsun.