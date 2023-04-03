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İFTAR İÇİN ÇORBA TARİFLERİ: İftara ne yapsam? 'İftara ne çorbası pişirsem?' diyenler için birbirinden lezzetli ve pratik çorba tarifleri

'İftara ne çorbası pişirsem' diyenler için görüntüsüyle iştah kabartan birbirinden lezzetli çorba tarifleri!

İftar sofralarında sevdiklerine ve misafirlerine görsel şölen sunmak için çorba tarifleri arayanlar buraya. 'İftara ne çorbası yapsam' diyenler için birbirinden lezzetli tarifleri bir araya getirdik. İşte sağlıklı bir başlangıç için yapımı pratik ve doyurucu davet sofralarınızın gözdesi olacak çorba tarifleri...

Giriş: 03.04.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İftar sofralarının baş tacı olan çorba, sağlık açısından da oldukça önemli. Gün boyu aç kalan midenin yumuşaması için oruç tutanların yemeğe çorba ile başlamaları öneriliyor. Heyecanla ve özenle kurulan iftar sofraları için yöresel lezzetlerden, pratik yapımlara kadar pek çok çorba tarifini sizler için bir araya getirdik. Eğer siz de hala iftar sofralarınız için hangi çorbayı yapacağınıza karar veremediyseniz Ramazan'a özel lezzetli çorba tarifleri muhteşem bir seçenek olacak. Hazırladığımız bu listede yapımı kolay ve aynı zamanda birbirinden enfes ve farklı çorba tarifleri bulunuyor. İftar için kolay ve ekonomik, bol çeşitli, terbiyeli, terbiyesiz en güzel iftar çorbaları tüm püf noktalarıyla sizlerle…

  • EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 adet kuru soğan

    2 diş sarımsak

    1 su bardağı kırmızı mercimek

    1 kahve fincanı bulgur (4 yemek kaşığı)

    Yarım kahve fincanı pirinç (2 yemek kaşığı)

    6 su bardağı sıcak su + 2,5 su bardağı sıcak su

    Sosu için;

    2 yemek kaşığı sıvıyağ

    1 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı domates salçası

    2 su bardağı sıcak su

    1 tatlı kaşığı nane

    1 çay kaşığı kırmızı pul biber

    1 çay kaşığı karabiber

    1,5 tatlı kaşığı kadar tuz

  • Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

    Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

    Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

    Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur.

    Üzerine sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır.

    Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.

    Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.

    1 yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur.

    Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir, 1-2 dakika daha kavrulur.

    Salça da kavrulduktan sonra 1 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır.

    Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.

    Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır. Bu aşamada gerek duyarsanız sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben 2,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim ancak siz çorbanızın kıvamına göre ayarlayabilirsiniz.

    Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra ezogelin çorbası hazır. Afiyet olsun.

    Not: Gerekirse kıvamını ayarlamak için su ilave edebilirsiniz. Suyun bir kısmını et suyu ilave edilebilir.

  • ŞİFA KAYNAĞI HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

    İçerdiği vitaminlerle vücut bağışıklık sisteminden sindirim sistemine karşı birden fazla sağlık problemine yardımcı olan, faydaları ile sofralardaki yerini yıllarca muhafaza eden havucun başrol olduğu bir çorba tarifi derledik.

    Malzemeler:

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 adet soğan

    1 adet kereviz sapı

    2 diş sarımsak

    Yarım kilo havuç

    Çeyrek su bardağı pirinç

    4 su bardağı tavuk suyu

    1 su bardağı süt

    Tuz

    Karabiber

    Toz kırmızıbiber

    Servis için:

    Taze krema

  • Havuç çorbası nasıl yapılır?

    Yağı tencereye alın sonrasında soğanları kavurun.

    Üzerine sebzeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

    Pirinci, tavuk suyunu, sütü ve baharatları ilave ederek yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin ardından da blendardan geçirin son olarak krema ile servis edebilirsiniz.

  • KÖZ BİBER ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    5 kırmızıbiber

    2 domates

    1 soğan

    2 diş̧ sarımsak

    2 yemek kasığı un

    3 yemek kasığı tereyağı

    2-3 çorba kasığı zeytinyağı

    4-5 su bardağı sıcak su

    Tuz

    Karabiber

    Üzeri için:

    2 yemek kasığı zeytinyağı

    Nane

  • Köz biber çorbası nasıl yapılır?

    Kırmızıbiberleri fırında veya tavada közleyin.

    Kabuklarını soyup doğrayın.

    Domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.

    Tereyağını tavada eritin ve içine zeytinyağını ekleyip kızdırın.

    Yemeklik doğradığınız soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.

    Unu da ekleyip kavurmaya devam edin.

    Rendelediğiniz domates ve sarımsakları ekleyip kaynayana kadar pişirin.

    Kırmızıbiberleri ve sıcak suyu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirin.

    Çorbayı blenderdan geçirip tuz ve karabiber ile tatlandırın.

    Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtıp içine naneyi ekleyin.

    Naneli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak sıcak servis yapın.

  • LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı haşlanmış nohut

    2 yemek kaşığı pirinç

    1,5 su bardağı süzme yoğurt

    2 yemek kaşığı un

    Yarım limonun suyu

    6 su bardağı su

    Köftesi için:

    200 gram köftelik kıyma

    1 adet kuru soğan

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    Köfteleri kızartmak için:

    2,5 yemek kaşığı tereyağı

    Üzeri için:

    2 tatlı kaşığı kuru nane

    Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

    Nohutlarınızı bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün haşlayın ve süzün.

    Pirinci yıkayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

    Kıymayı rendelenmiş kuru soğan, tuz ve karabiberle birleştirip güzelce yoğurun. Nohut büyüklüğünde köfteler yapıp elinizle yuvarlayın.

    Haşladığınız pirinçlerin üzerine 4-5 su bardağı su ile haşlanmış nohutları ilave edin ve kaynamaya bırakın.

    Başka bir kasede yoğurdu, unu, limon suyunu ve yarım su bardağı suyu çırpın. Bu karışıma tencerede kaynayan sudan 1 bardak kadar ekleyip yeniden çırparak ılıştırın. Ilıştırdığınız terbiyeyi, tencerede kaynayan pirinç ve nohutlara azar azar ekleyin. Tuzunu da ilave edip kaynamaya bırakın.

    Tereyağını geniş bir tavada eritip köfteleri içinde kızartın. Kızaran köftelerin üzerine kuru naneyi de ekleyip biraz kızdırın.

    Çorbayı kaseye alıp üstüne köfteleri ve naneli yağı gezdirin. Lebeniye çorbası hazır!

  • MANTAR ÇORBASI TARİFİ

    Mantar sevenler için muhteşem bir başlangıç olarak mantar çorbası hem sağlıklı  hem de farklı aromasıyla sofralarınıza lezzet şöleni oluşturacak. Her mevsim kolay bulunan bir malzeme olan mantar, çorba yapımı için oldukça uygun. Sütlü ve kremalı seçenekleriyle de farklı lezzetler sunmanıza olanak sağlayan mantar çorbası iftar sofranızın çok şık görünmesine katkı sağlayacak. İşte muhteşem mantar çorbası tarifi…

    Mantar çorbası için malzemeler:

    1 paket ince doğranmış mantar

    1 adet ince kıyılmış kuru soğan

    2 çorba kaşığı tereyağı

    2 çorba kaşığı un

    Yeteri kadar tuz

    Yeteri kadar toz karabiber

  • Mantar çorbası yapılışı:

    Mantar, soğan ve tereyağını suyunu çekene kadar, mantarlar solana kadar kavurun.

    Unu da ekleyip kavurun.

    Üzerini örtecek kadar soğuk su ekleyin ve tuzunu ve karabiberini ayarlayıp pişirin.

  • MUHTEŞEM ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

    Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen harika bir çorba... Sütlü, terbiyeli mercimek çorbası....

    Malzemeler:

    1 bardak kırmızı mercimek

    1 adet kuru soğan

    1 çorba kaşığı un

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    1, 5 litre sıcak su

    Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

    Terbiyesi için:

    1 yumurta sarısı

    Yarım su bardağı süt

    1 limon suyu

    Sos için:

    1 çorba kaşığı tereyağı

    1 tatlı kaşığı Kuru nane

    1 çay kaşığı Toz kırmızıbiber

    1 çay kaşığı Pul biber

    Bardak ölçüsü 200 ml

  • Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası nasıl yapılır?

    Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

    Soğanlar pembeleşince unu ekleyip karıştırın. Kokusu çıkana kadar kavurun.

    Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmelisiniz.

    Mercimekler piştikten sonra tuzunu ekleyin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderden geçirin.

    Çorba pişerken sosunu hazırlayın. Bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın. Eğer limonunuz çok sulu ise yarım limonda kullanabilirsiniz.

    Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.

    Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

    Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızıbiberi ve pul biberi koyup karıştırın.

    Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

  • TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 çay bardağı yeşil mercimek

    1 çay bardağı nohut

    1 çay bardağı erişte

    1 litre su

    Tuz

    Terbiyesi için;

    1, 5 bardak yoğurt

    1 adet yumurta sarısı

    1, 5 yemek kaşığı un

    Üzerinin sosu için;

    1 adet soğan

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 dolu tatlı kaşığı nane

    İsteğe bağlı karabiber pul biber reyhan

  • Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

    Ayrı ayrı haşlayıp süzdüğümüz nohut ve mercimeği çorba tenceresine alıp üzerine suyu ilave edelim.

    Kaynayan suya erişteyi ekleyelim.

    Yoğurt yumurta ve unu karıştırıp kaynayan çorbanın suyundan azar azar ekleyip ılıştırarak pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım.

    Erişte yumuşayınca yavaş yavaş terbiyeyi çorbaya ilave edip karıştıralım.

    Kıvam alan çorbaya gerekirse sıcak su ilave edelim.

    Bir iki taşım kaynayan çorbaya en son tuz ilave edip ocağı kapatalım.

    Tavaya yağları alıp yemeklik doğradığımız soğanı ekleyip sararıncaya kadar kavuralım naneyi ilave edip çorbanın üzerine dökelim.

    Ben kuru reyhanı çok yakıştırıyorum bu çorbaya isterseniz ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.

  • YUVALAMA TARİFİ

    Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan yuvalamanın içine etin yanı sıra pirinç unu ve kıymayla yapılan minik köfteler ekleniyor. Yoğurtlu terbiyenin de benzersiz bir tat kattığı yuvalama için malzemeler ve yapılış aşamalarını biraraya getirdik. Afiyet olsun...

    Yuvalama yapımı için malzemeler:

    Yarım su bardağı nohut

    2 su bardağı pirinç

    1 yemek kaşığı tuz

    750 gram yoğurt

    250 gram yağsız dana kıyma

    1 çay kaşığı beyaz toz biber

    1 su bardağı pirinç unu

    2 adet kuru soğan

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    400 gram kuzu kuşbaşı

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı kuru nane

    Yarım yemek kaşığı acı pul biber

  • Yuvalama nasıl yapılır?

    Nohutları ve pirinçleri ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. (Pirincin suyu tuzlu olmalı.)

    Yoğurdu bir tülbende koyup 3 saat suyunun süzülmesi için asın.

    Ertesi gün nohutları süzüp yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda 1 saat haşlayın.

    Pirinci süzüp yıkayın ve mutfak robotundan geçirip un haline getirin.

    Unu süzgeçten geçirip kalınlarını yeniden robottan geçirin.

    Pirinç ununu yoğurma kabına alıp üzerine kıyma ve toz biber ekleyin.

    Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

    Bir tepsinin tabanını pirinç unuyla kaplayıp yoğurduğunuz kıymadan minik toplar yapın ve tepsiye atın.

    Yuvarlayarak topların dışının pirinç unuyla kaplanmasını sağlayın.

    Soğanları iri iri doğrayıp derin bir tencerede sıvı yağda 2 dakika soteleyin.

    Ardından kuşbaşı etleri ekleyip kahverengileşene kadar karıştırarak 5 dakika kavurun.

    4 su bardağı su ekleyip kapağı kapalı halde 20 dakika pişirin.

    Bu sürenin sonunda hazırladığınız kıyma toplarını da ete ekleyin.

    Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

    Bu esnada yoğurdu unla çırpın.

    Etin pişme suyundan 1 bardak kadarını alıp yoğurda ekleyin ve karıştırın.

    Bu terbiyeyi sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

    Nohudu da ilave edin.

    5 dakika daha kapağı kapalı halde kaynattıktan sonra ocaktan alın.

    Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi yağda 2 dakika çevirin.

    Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine bu naneli yağdan gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...

  • MANTILI YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

    İçindeki mantı ve nohutlarla Adana yöresine ait oldukça doyurucu bir çorba olan yüksük çorbası, tadıyla ve görüntüsüyle muhteşem bir davetin başkahramanı olabilir. Günün herhangi bir öğününde tek başına bir menü olabilme özelliğine sahip yüksük çorbasını, önceden hazırladığınız nohut ve mantıyla birlikte kolayca ve pratik bir şekilde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Adını mantıları kesmek için kullanılan yüksükten alan çorbayı isteğinize göre salçalı ya da yoğurtlu servis edebilirsiniz. İşte mantılı yüksük çorbası tarifi ve kolay yapımı…

    Mantılı yüksük çorbası yapımı için malzemeler:

    Hamur İçin:

    1 yumurta

    1 çorba kaşığı irmiği yarım su bardağı su ile ıslatın

    400-450 gram un

    Yarım su bardağı su

    Tuz

  • İç Malzeme:

    200-250 gram kıyma

    1 orta boy soğan

    Tuz

    Karabiber

    Çorba İçin:

    250 gram Hamur

    1,5 litre su

    1 kaşık biber salçası

    1 buçuk çorba kaşığı tereyağı

    2 çorba kaşığı kuru nane

    1 su bardağı haşlanmış nohut

    3 çorba kaşığı limon suyu

    Tuz

  • Mantılı yüksük çorbası nasıl yapılır?

    İç malzemeleri için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlayıp, buzdolabında tam soğutun.

    Hamur için; ıslanmış irmik, yumurta, tuz, un ve suyu azar azar ekleyerek sert kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

    Hamuru yarım saat kadar üstü ıslak bezle örtüp bekletin.

    Hamuru 4 eşit beze haline getirin, her bezeyi mümkün olduğunca ince bir şekilde unla açın.

    Kesmek için; yuvarlak hamurunuzun unlayarak, yarım ay şekline getirin, tekrar unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dik dörtgen bir şekil verin.

    Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz. Bu şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup, tekrar keserek 1cm genişliğinde kareler elde edin.

    İç harcınızdan taşmayacak şekilde hamurunuzun ortası koyun, 4 köşesinin hepsini birden birbiriyle yapıştırarak kapatın.

    Kapanmış hamurlarınızı unlanmış tepside 1 saat kadar oda sıcaklığında kurutun.

    Tüm bezeleri açıp, hamurlarınızı mantı haline getirin. Dilerseniz fazla hamurlarınızı fırınlayarak ya da fırınlamadan dondurucuda saklayabilirsiniz.

    Çorba İçin; salça ve tereyağını çorba tencerenizde hafifçe kavurun, bu karışıma suyunuzu ekleyin ve kaynatın

    Hamurlarınızı kaynar suya atın.

    Kuru naneyi ekleyin,10-15 dakika pişirin.

    Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin.

    Limon ve tuzunu ekledikten sonra ateşten alın, yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın diri kalmasını sağlayın.

    Kaynama esnasında tencere kapağını kapatmayın, aksi halde mantılar hamurlaşır. Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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