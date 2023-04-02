Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MAGNOLİA TARİFİ: Magnolia nasıl yapılır? İftar sofraları için hem hafif hem de lezzetli çilekli magnolia tarifi

İftar sofraları için hem hafif hem de lezzetli çilekli magnolia tarifi

"İftar sofralarında hangi tatlıyı yapsam?" diyenler için hem hafifliğiyle fazla ağır gelmeyecek hem de lezzetiyle damak çatlatacak çilekli magnolia tarifi muhteşem bir alternatif olacak. İşte kremasıyla akışkan bir kıvam elde edeceğiniz yiyenlerin bayılacağı çilekli magnolia tarifi…

Giriş: 02.04.2023 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İftar sonrasında tatlı ihtiyacını gidermek için sütlü tatlıları tercih etmeniz sağlık açısından çok daha ideal. Sütlü tatlıların içinde en güzel lezzete sahip olan çilekli magnolia tarifine ise bayılacaksınız. 'Çilekli magnolia nasıl yapılır?' diye soranlar için tam kıvamında çilekli magnolia tarifi

  • Malzemeler

    Muhallebisi için;

    1 litre süt

    3 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    1 su bardağı şeker

    1 adet yumurta sarısı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket 2000 ml sıvı krema

    1 paket vanilya

    Arası için;

    1 paket burçak bisküvi

    1 paket cici bebe ya da petibör bisküvi

    Çilek

  • Çilekli magnolia nasıl yapılır?

    Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı koyun.

    Tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpın.

    Ocağa alıp iyice karıştırın. Burada karıştırmamayı bırakmamak topaklanmayı önlemek için oldukça önemli!

    Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.

    Ocaktan alalım, vanilya ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

    Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştırmalısınız ki üzeri kabuk tutmasın.

    Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin.

    Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.

    Çilekleri ince dilimler halinde kesin.

    Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.

    Çilekleri dik gelecek şekilde dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.

    Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.