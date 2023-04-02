Çilekli magnolia nasıl yapılır?
Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı koyun.
Tüm malzemeyi çırpma teli ile çırpın.
Ocağa alıp iyice karıştırın. Burada karıştırmamayı bırakmamak topaklanmayı önlemek için oldukça önemli!
Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.
Ocaktan alalım, vanilya ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.
Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştırmalısınız ki üzeri kabuk tutmasın.
Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin.
Muhallebi soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.
Çilekleri ince dilimler halinde kesin.
Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.
Çilekleri dik gelecek şekilde dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.
Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.