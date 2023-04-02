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Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Dünya mutfağından Karpatka tatlısı tarifi ile görsel şölene hazır olun

Bildiğiniz tüm tarifleri unutun! Dünya mutfağından Karpatka tatlısı ile görsel şölene hazır olun

Sıradan tatlılardan sıkılanlar için muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Bu tatlı bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak nitelikte. Tatlıyı çok seviyor ancak hem hafif olsun hem de farklı olsun diyorsanız sizi dünya mutfağının esintisine davet ediyoruz. Hafif lezzetiyle ve içinden akan kremanın görüntüsüyle görsel şölen oluşturacak Karpatka tatlısı sofralarınızın baş tacı olacak. İşte damak çatlatan Karpatka tatlısı tarifi...

Giriş: 02.04.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Canınız tatlı çekiyor ancak her zamankinden farklı bir tarif arıyorsanız doğru adrestesiniz. Hem hafif olmasıyla hem de kolayca yapılmasıyla tarif listenizin bir numarası haline gelecek bu tatlı Polanya’nın meşhur Karpatka’sı! Geleneksel lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler için harika bir alternatif olacak bu tarifi denemediyseniz çok şey kaçırmışsınız demektir. Sıradan keklerden sıkılanlar için Polonya’nın meşhur Karpatka tatlısının yapımı ise inanılmaz kolay. İşte yiyenlerin tarifini isteyeceği muhteşem Karpatka tatlısı tarifi

  • POLONYA'NIN MEŞHUR KARPATKA TATLISI TARİFİ

    Dünya mutfağına ait olan Karpatka tatlısı ile bildiğiniz tüm kekleri unutacak, kısa sürede lezzetli tatlı yapmanın keyfine varacaksınız.

    Malzemeler:

    Hamuru için:

    1 su bardağı su (+1/4 su bardağı)

    1 su bardağı un (+1/4 su bardağı)

    125 gram tereyağı

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    5 adet yumurta

    1/4 çay kaşığı tuz

  • Kreması için:

    2,5 su bardağı süt

    1 su bardağı toz şeker

    2 yemek kaşığı nişasta

    1 yemek kaşığı un

    2 paket vanilin

    3 adet yumurta sarısı

    125 gram tereyağı

    Üzeri için:

    2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • POLONYA'NIN MEŞHUR KARPATKA TATLISI NASIL YAPILIR?

    Önce hamuru için suyu, tereyağını ve tuzu orta ateşte pişirip kaynar bir hale getirin. Sonra altını biraz kısıp ununu azar azar ekleyin ve sürekli karıştırarak hamuru pişirin. 5 dakika içinde pişecek.

    Hamuru soğutmak için başka bir kabın içerisine alın ve soğumaya bırakın.

    İyice soğuyan hamura yumurtaları bir bir ekleyerek iyice karıştırın.

    Hamurun yarısını yağlı kağıt serili kelepçeli bir pişirim kabına ekleyin ve biraz sallayın.

    190 derecede ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin. İlk kısmı kalıptan çıkarın ve soğumaya bırakın ikinci yarısını da aynı şekilde pişirip soğutun.

    Krema için tereyağı dışındaki tüm malzemeleri iyice karıştırarak ocakta pişirin ce muhallebi kıvamı alınca altını kapatın. Üzerini kapatıp soğutun

    Oda sıcaklığında beklemiş tereyağını iyice çırpın ve kremaya ekleyin. Kalıba pişirdiğiniz hamurlardan birini koyun.

    Kremayı dökün ve yayın ve diğer hamuru da sandviç yapar gibi üzerine kapatın.

    Pastanızı en az 4-6 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serperek ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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