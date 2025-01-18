Trump'tan göçmenlere ilk hafta operasyonu

47. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak günü katılacağı yemin töreniyle birlikte görevine başlayacak. Wall Steet Journal ve New York Post gazetelerinin ABD'li yetkililere dayandırdığı bilgiye göre; Donald Trump Chicago'da göçmenler için operasyon başlatacak. 200 kadar görevlinin katılacağı operasyonda tespit edilen göçmenler sınır dışı edilecek. Donald Trump seçim süreci boyunca ABD tarihinin en büyük sınır dışı etme operasyonlarını yapacağının sözünü vermişti.

Yapılan operasyonlarda özellikle suç geçmişine sahip olan göçmenler tespit edilmeye çalışılacak. Nispeten hafif bir suçu olan göçmenlerin dahi sınır dışı edilmesi bekleniyor.

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Operasyonların merkezi olarak ise Chicago ön plana çıkıyor. Göçmenler konusunda 'gevşek' bir politika izleyen Chicago yönetimi, federal hükûmetle de zaman zaman karşı karşıya geliyor. Donald Trump'ın Demokratlar tarafından idare edilen Chicago'yu tercih edeceği ve bu yolla siyasi bir mesaj vereceği iddia ediliyor.

Chicago'dan sonra New York, Los Angeles, Denver ve Miami de sırada. Donald Trump göçmenlerin sığınma merkezi olarak görülen bu şehirlere özellikle önem gösterecek.