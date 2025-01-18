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        Haberler Dünya Netanyahu'da kritik ateşkes açıklaması | Dış Haberler

        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın başlaması beklenen ateşkesle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Netanyahu "Serbest bırakılacak rehinelerin listesi elimize ulaşmadan ateşkese devam etmeyeceğiz." derken diğer yandan savaşa geri dönebileceklerine dair Trump'tan destek aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:37
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        Netanyahu: Savaşa dönme hakkımız var
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın başlaması beklenen ateşkesle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Netanyahu "Serbest bırakılacak rehinelerin listesi elimize ulaşmadan ateşkese devam etmeyeceğiz" dedi

        Netanyahu ayrıca "İsrail ateşkes anlaşmasını çiğnemiyor. Sorumluluk Hamas'ta" diyerek yaşanan durumdan Hamas'ı sorumlu tuttu.

        Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili ise "Hamas 33 rehinenin listesini teslim etmedi. Katar Başbakanı Hamas'ın ateşkes anlaşmasına uygun hareket etmesini sağlamalı. Hamas'ın anlaşmanın ilkelerini bozmamasından Katar sorumludur." dedi.

        Netanyahu son yaptığı açıklamada "Biden ve Trump'tan ihtiyaç olması hâlinde ateşkesin birinci aşamasından sonra savaşa dönebileceğimize dair destek aldık. Trump bana ateşkesin birinci aşamasının geçici olduğunu ve İsrail'e uygulanan bütün silah kısıtlamalarını kaldıracağını söyledi. Söz veriyorum; savaşın bütün hedeflerine ulaşacağız. Eğer savaş yeniden başlarsa çok daha güçlü bir şekilde döneceğiz. Philadephia Koridoru'ndaki ve tampon bölgedeki asker sayımızı artıracağız. İran eksenine büyük darbe vurduk. Ancak hâlâ yapabileceğimiz çok şey var." dedi.

        47. ABD Başkanı Donald Trump ise "Bize saygı gösterirlerse ateşkes sürecek, göstermezlerse olaylar patlak verecek." dedi.

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        İsrail Bakanlar Kurulu, ateşkes anlaşmasını 24 evet 8 hayır ile kabul etmişti.

        BEN GVİR İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURDU

        Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.

        Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.

        Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.

        Maliye Bakanı Smotrich, anlaşmaya karşı olduğunu yineledi

        Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

        Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

        Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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