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        Haberler Magazin Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan vefat etti - Magazin haberleri

        Şener Şen'in dublörü vefat etti

        Usta oyuncu Şener Şen'in dublörü Hasan Demircan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:15
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        Dublörü vefat etti
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        Hasan Demircan'ın vefatı ailesi tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Demircan, organ yetmezliği nedeniyle iki aydır, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

        Şener Şen

        Demircan ile Şener Şen'in yolları; 1996 yapımı 'Eşkıya' filmiyle kesişmişti. Demircan, ardından 'Gönül Yarası', 'Kabadayı' ve 'Av Mevsimi' filmlerinde usta oyuncunun dublörü olarak çalışmıştı.

        Hasan Demircan'ın cenazesi, pazar günü defnedilecek.

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        #Şener Şen
        #HASAN DEMİRCAN

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