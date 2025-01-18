Kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 15 Ocak'ta, 6 yaşına girmek üzere olan bir kız çocuğu cinsel istismara uğrayarak boğularak öldürüldü.

👧Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu.

📍Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.

📍Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

📍Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor.

📃Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.… pic.twitter.com/xqyY5TT3Hc — Turhan Çömez (@ComezTurhan) January 17, 2025

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ÇÖMEZ ALINAN RAPORU DA PAYLAŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 15 Ocak'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tecavüze uğrayarak katledilen 5 yaşındaki kız çocuğunun durumu hakkında Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu paylaştı.

"KALBİNİ ÇALIŞTIRMAK MÜMKÜN OLMUYOR"

Çömez'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün."

VALİLİK VE BAKANLIKLARA ÇAĞRI YAPTI

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AA'da yer alan habere göre Çömez'in paylaşımının ardından Şanlıurfa Valiliği hayatını kaybeden çocukla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 5 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne getirilen 5 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BARO: İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI

DHA'da yer alan habere göre Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'ndan yapılan ikinci açıklamada, "2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ex olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda yer alan haberler tarafımızca derin bir üzüntü ve endişeyle takip edilmektedir.

Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak hukuki sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip edeceğiz" denildi. ÖZEL EKİP KURULDU, AİLENİN İFADESİ ALINDI Diğer yandan olayın aydınlatılması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Ekip, çocuğun ailesinin ifadesine başvurdu. Aile, çocuğun elektrik akımına kapılması nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve olay günü çiğ köfte yedikten sonra rahatsızlanarak yüz ve boyun bölgesini kaşıdığını öne sürdü. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı öğrenildi.