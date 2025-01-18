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        Haberler Ekonomi Turizm Avrupa'da turizm normale döndü - Turizm Haberleri

        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı

        Avrupa'da 2024 yılının 3. çeyreğine dair turizm verileri ortaya çıktı. 2023'e göre yüzde 0,8'lik artışın yaşandığı çeyrekte 1,2 milyar geceleme gerçekleştiği açıklandı. 2024'te 3 milyar geceleme ile turizmde rekor kırılması bekleniyor. 20 ülkede geceleme sayılarında artış yaşanırken Lüksemburg (yüzde 22) ve Malta'da (yüzde 13) çift haneli büyüme görüldü. Letonya ve Slovakya pandemi öncesinin yüzde 15 gerisinde kaldı. 8 ülke pandemi öncesi turist alımlarına henüz gelemedi. Gecelemelerin yüzde 20'sinden fazlası kamp alanlarında geçirildi, Fransa'da toplam gecelemelerin yüzde 51'i kamp alanlarında gerçekleşti. Geceleme sayılarında uluslararası ziyaretçilerin sayısı yüzde 3,1 ile 18,6 milyon arttı. İç turizmde ise yüzde 1,4 ile 9,1 milyon azalma görüldü. Detaylar haberimizde...

        Giriş: 18.01.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:21
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        Avrupa'da turizm pandemiyi atlattı
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        Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa ülkelerinin 2024 yılının 3. çeyreğine dair turizm verilerini yayımladı.

        Turizmin en hareketli olduğu dönemi kapsayan çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2023'e göre yüzde 0,8'lik artışla 1,2 milyar geceleme yapıldığı ortaya çıktı.

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        TABLO: Avrupa'da Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında hangi ülkelerde ne kadar geceleme yapıldı / Son sütun 2024 ile 2023'ün 3. çeyrekleri arasındaki oransal fark

        Henüz 4. çeyrek rakamları ortaya çıkmasa da 2024'ün yaklaşık 3 milyar gecelemeyle rekor yıl olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

        20 ülkede geceleme sayılarında artış yaşanırken Lüksemburg (yüzde 22) ve Malta'da (yüzde 13) çift haneli büyüme görüldü. Geçen yıla göre yaşanan 9,5 milyon geceleme artışında Yunanistan (2,7 milyon artış) ile İspanya (4,4 milyon artış) aslan payını aldı.

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        7 ülkede düşüş olurken Fransa ve Belçika'da ise yüzde 1'lik düşüş kaydedildi. Fransa'da 3,3 milyon, İtalya'da 2,9 milyon daha az geceleme yapıldı.

        2024'te 15 yıl önceye göre yüzde 50'nin üzerinde, pandemi öncesine göre ise yüzde 4 seviyesinde geceleme artışı yaşanması bekleniyor.

        2019 - 2,88 milyar geceleme

        2020 - 1,42 milyar geceleme

        2021 - 1,83 milyar geceleme

        2022 - 2,75 milyar geceleme

        2023 - 2,93 milyar geceleme

        2024 - 3 milyar geceleme (beklenen)

        İÇ TURİZM AZALDI, ULUSLARARASI DOLAŞIM ARTTI

        Geceleme sayılarında uluslararası ziyaretçilerin sayısı yüzde 3,1 ile 18,6 milyon arttı. İç turizmde ise yüzde 1,4 ile 9,1 milyon azalma görüldü. 610,1 milyon geceleme yabancı, 632,7 milyon gecelemeyi ise yerli turistler yaptı.

        Yabancı turist sayısının oransal olarak en çok arttığı ülkeler; Lüksemburg (yüzde 23,3), Malta (yüzde 12,8), Polonya (11,1), Romanya ile Estonya (yüzde 10,8) oldu. Yabancıların yaptığı gecelemelerin yarısına yakınını İspanya (117,8 milyon), İtalya (107,1 milyon) ve Yunanistan (74,8 milyon) oluşturdu.

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        TABLO: Domestic - Yerel / International - Uluslararası turist sayısını gösteriyor.

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        5 GECELEMEDEN 1'İ KAMP ALANLARINDA

        Turistlerin konaklama yaptıkları alanlara bakıldığında büyük oteller (oda-kahvaltı sunan oteller, tatil köyleri, süit daireler, motelleri kapsayan kategori) yüzde 54,5 pay (677,4 milyon gece) aldı.

        Yüzde 24,8'lik geceleme butik otel, bungalov, pansiyon gibi tesisleri kapsayan kategoride gerçekleşti.

        Geriye kalan yüzde 20,7'lik bölümü ise kamp alanları oluşturdu. 2023'te rekor kırılan kamp alanları, yüzde 1,4 kayıp yaşadı. Kamp alanları Fransa, (toplam konaklamanın yüzde 51,1'i - 104,8 milyon geceleme), Lüksemburg (toplamın yüzde 48,5'i) ve Danimarka'da (toplamın yüzde 43,8) en çok tercih edilen konaklama seçeneği oldu.

        8 ÜLKE TURİZMDE PANDEMİYİ ATLATAMADI!

        10 aylık bölümde AB'de 2,7 milyar geceleme yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artış görüldü. AB ülkelerindeki gecelemelerde pandemi öncesine göre yüzde 3,7'lik artış yaşandı. Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Malta ve Portekiz'de yüzde 15 ila 20 civarında artış olurken, Letonya ve Slovakya pandemi öncesinin yüzde 15 gerisinde kaldı. 8 ülke pandemi öncesi turist alımlarına henüz gelemedi.

        TÜRKİYE'DE DURUM NE?

        Türkiye'de turizm verileri geceleme değil, ziyaretçi sayısı üzerinden hesaplanıyor. 2019'da 51,8 milyon olan ziyaretçi sayısı, pandemi nedeniyle 2020'de 15,8 milyona geriledi.

        2021'de 29,4 milyona yükselen sayı, 2022'de 51,4 milyon ile 2019'un bir miktar altına kadar geldi. 2023'te bu rakam 57 milyon ile rekora ulaştı. 2024'te ise 61 milyon ile yeni bir rekor bekleniyor.

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