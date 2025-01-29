İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
İstanbul Kadıköy'de, seyir halindeki bir otomobilden restoranda yemek yiyenlerin üzerine atılan torpilin patlaması ve panik anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Elazığ'da da bir camide namaz kılındığı sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından cemaatin arasına torpil atıldı. Patlamanın ardından cemaat korku yaşarken, namazı bırakan bazı vatandaşlar kaçan zanlıyı kovaladı
İstanbul'da, olay Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İnsanların yemek yediği sırada, seyir halindeki bir aracın içinden restoranın içine torpil atıldı.
MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI
AA'da yer alan habere göre araç olay yerinden uzaklaşırken, restoranda yemek yiyen müşteriler panik yaşadı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
CAMİNİN İÇİNE 2 TORPİL ATTI
İHA'daki habere göre Elazığ'da ise olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek 2 adet torpil attı.
CEMAAT İRKİLDİ KORKU YAŞADI
Torpilin biri patlarken diğeri ise patlamadı. Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su ile söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı fakat yakalayamadı.
İKİ OLAY DA KAMERAYA YANSIDI
Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Öte yandan şüphelinin, caminin ardından başka bir vatandaşın evine de torpil attığı öğrenildi.