İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!

İstanbul'da, olay Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İnsanların yemek yediği sırada, seyir halindeki bir aracın içinden restoranın içine torpil atıldı.

İHA'daki habere göre Elazığ'da ise olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek 2 adet torpil attı.

CEMAAT İRKİLDİ KORKU YAŞADI

Torpilin biri patlarken diğeri ise patlamadı. Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su ile söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı fakat yakalayamadı.

İKİ OLAY DA KAMERAYA YANSIDI

Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin, caminin ardından başka bir vatandaşın evine de torpil attığı öğrenildi.