İtalyanlar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Osimhen için Napoli'ye teklifi!

Corriere dello Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı yönetimin, Napoli'ye 65 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ancak bu rakamın oyuncunun sözleşmesinde bulunan ve ocak ayı itibarıyla aktif hale gelen serbest kalma maddesinden 10 milyon Euro daha düşük olduğu kaydedildi.