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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet Karabayık'ı öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!

        Bursa'da, 18 yaşındaki arkadaşı Mehmet Karabıyık'ı bıçakla öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki arkadaşı Ömer Öner'in, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı. Suçunu kabul eden ve cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Öner'in sorgusunda, "Sabah birini öldürme hissi ile uyandım. Bıçağı yanıma bilerek alıp, kendisini ormanda bıçakladım. Evden mazot alıp, tekrar ormana giderek Mehmet'i yaktım. Sonraki gün psikiyatriste gidip muayene oldum. Doktora, cinayet işlediğimi söylemedim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:59
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        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
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        Bursa'nın İznik ilçesinin kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık (18), 19 Ocak sabahı yakınlarına, “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        Öldürülen Mehmet Karabıyık 18 yaşındaydı.
        Öldürülen Mehmet Karabıyık 18 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

        BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILMIŞ

        Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi yakınlarında ormanda kısmen yanmış cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Vücudunun birçok yerinde bıçak izleri bulunan Karabıyık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ARKADAŞI ÇIKTI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Karabıyık'ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık'ın arkadaşı olan ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ömer Öner'i gözaltına aldı. Suçunu itiraf edip, olayda kullandıktan sonra evinde sakladığı bıçağı jandarma ekiplerine teslim eden Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BİRİNİ ÖLDÜRME HİSSİ İLE UYANDIM"

        Jandarmadaki sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Öner, Mehmet Karabıyık'ın liseden okul arkadaşı olduğunu söyledi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Öner, “Sabah birini öldürme hissi ile uyandım. Bıçağı yanıma bilerek alıp, liseden arkadaşım olan Mehmet’le buluştum. Motosikleti ile ormandaki derbende gidip, burada kendisini bıçakladım. Kendisi hareketsiz yatıyordu. Sonra da motosikletine binerek evime gelip, kanlı kıyafetlerimi değişip, bidonda bulunan mazotu alıp, ormana giderek Mehmet’i yaktım” dedi.

        SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİ

        Ömer Öner’in savcılık sorgusunda ise jandarmadaki ifadesinin aksine, Mehmet Karabıyık’ı, ‘sabah birini öldürme hissi ile uyandığı’ için değil, uygunsuz tekliflerinden dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Kendisine, ‘Aşkım’, ‘Sevgilim’ diye hitap eden Karabıyık’ın bu sözlerinden rahatsız olduğunu ve kendisiyle konuşmak için aradığını söyleyen Öner, “Onun bu yaklaşımı beni rahatsız ediyordu. Olay günü bıçağı yanıma alıp, Mehmet'e telefon açıp, buluşmak istediğimi söyledim. Aydınlar Mahallesi'ndeki kahvede bir araya geldik. Motosikletine binip, olay yerine gittik. Kendisine, 'Bana neden aşkım ve sevgilim dediğini sorduğumda, çirkin teklifte bulundu. Ben de yanımdaki bıçak ile ona saldırdım. Yaşanan arbede sırasında, kendisini kaç yerinden bıçakladığımı bilmiyorum. Benim de parmaklarım kesilmişti. Yerde yatan Mehmet'i, yoldan görülmemesi için uzaklaştırdım. Ardından motosikletine binip, evime giderek, kıyafetlerimi değiştirip, bıçağı bıraktım. Ardından evde bulunan mazotu alıp, olay yerine giderek kendisini yaktım.

        "PSİKİYATRİSTE MUAYENE OLDUM"

        O gece yattım. Sonraki gün işlerimi halledip, psikiyatriste gidip muayene oldum. Doktora, cinayet işlediğimi söylemedim. Mahalleye gelince jandarma beni yakaladı. Her ne kadar kollukta verdiğim ifadede sabah öldürme hissiyle uyanıp, yanıma bıçağı aldığımı söylesem de bu ifadem daha doğrudur” diye konuştu.

        ÖLEN GENCİ SUÇLADILAR

        Tutuklu sanığın avukatı Fatih Okuş’un da savcılıktaki savunmasında, müvekkilinin ağır psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu, bu nedenle ilaç etkisinde olduğunu ve haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini belirtip, “Müteveffa Mehmet’in sapkın bir kişiliği vardır. Müvekkilime takıntı yapmış ve şantaj uygulamıştır. Bu durum müvekkilimi iyice bunalıma sürüklemiştir. Müvekkilim bu doğrultuda Mehmet ile konuşmak isteyip, haksız tahrik altında kalarak eylemlerine başlamıştır. Eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz” dediği öğrenildi.

        Soruşturma, İznik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
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