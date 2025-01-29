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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına değinen ve "İtfaiyenin raporu sümen altı edilmiş" diyen Erdoğan, "Otelde büyük ihmaller belirlendi. Soruşturma sürecinde başvuruyu geri çekme olayı araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu ihmali varsa gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP'ye de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:15
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti Grup Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bolu Kartalkaya'da yangın faciasında yitirdiğimiz 78 kişiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yarısının çocuk olması yüreğimizdeki yangını artırdı. Bu süreçte ailelerimizin yaşadıkları derin ıstıraba saygımızın icabı olarak meseleyi günlük siyasi tartışmalara konu etmemeye büyük özen gösterdik. Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı. Kiralık kalemler seviyeyi aşağı çekti.

        "28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

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        Yangın haberi ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların yargıya hesap vermesi için soruşturmalara başlandı. Cumhuriyet savcılarımız ve farklı bakanlıklardan 8 müfettiş çok titiz şekilde tahkikatlarını sürdürüyorlar. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Aralarında otel sahibi, otel çalışanlarının aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı. 7 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

        "İTFAİYENİN RAPORU SÜMEN ALTI EDİLMİŞ"

        Otelde büyük ihmaller belirlendi. Soruşturma sürecinde, başvuruyu geri çekme olayı araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. Bu katliamın yaşanmasında kimin sorumluluğu ihmali varsa gereken neyse yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. İtfaiyenin raporu sümen altı edilmiş. Bolu belediye başkanı itfaiye müdürüne 'korktu' dedi.

        "KİMSE BENİM VATANDAŞIM ÜZERİNDEN KUMAR OYNAYAMAZ"

        Uhdemizde olan bir şey varsa biz soracağız. En küçük detayına kadar araştırılmasını sağlayacağız. Kimse benim vatandaşlarımın üzerinden kumar oynayamaz. Kimse daha ağzı süt kolan sabileri ihtiraslarına ve hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, nerede eksik nerede sorun varsa gidermek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Devlet, yükümlülüğünden kaçanın ensesindedir.

        "ADALET MUHAKKAK TECELLİ EDECEKTİR"

        Sorumluluğu olan kim var ise hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir. Adalet muhakkak tecelli edecektir. Milletimizin acısına saygımızın bir gereği olarak sataşmaları duymazdan geldik. Sabırlı davranmakta ısrarcı olduk.

        "PANİKLE YARGI MENSUPLARIMIZI TEHDİT EDİYORLAR"

        Muhalefetin gündeminde ne millet var ne milletin sıkıntısı var. Varsa yoksa kendi ikbal ve gelecekleri var. Aralarındaki güç rekabeti öyle bir boyuta ulaştı ki cepleri dışında başka bir şeyi görmüyorlar. Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar.

        "GAYEMİZ GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAK"

        Bizim derdimiz kavga etmek söz düellosuna girmek değil, bizim gayemiz toplumsal mutabakatı perçinlemektir. Bizim gayemiz dostluk inşa etmektir. 85 milyon insan arasında gönül köprüleri kurmaktır.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

        Suriye'den Filistin'e bölgede tarih yeniden yazılmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimize öyle veya böyle ama muhakkak ulaşacağız. Terör örgütleri üzerinden kurulan tuzakları darmadağın edeceğiz."

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