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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 43 yaşındaki Aysel Duran 'kıskançlık' tartışmasında 42 yaşındaki eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis, Aysel Duran'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:03
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        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
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        Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında yaşandı. Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA EVDE DE DEVAM ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’taki 8 katlı apartmanın 7’nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti.

        EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

        Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran’a ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        Emrah Duran’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Aysel Duran, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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