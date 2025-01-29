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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, geçen yıl nisan ayında, 3 köpeğin saldırdığı 85 yaşındaki Havva Özen'in ölümüyle ilgili yargılanan köpeklerin sahibi 60 yaşındaki Ramazan Dursun'a, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:39
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        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
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        Antalya'da Havva Özen (85), Akseki ilçesi Karakışla Mahallesi'nde 5 Nisan 2024'te evinin 500 metre uzağında mezarlık ziyaretine giderken 3 çoban köpeğinin saldırısına uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        SANIK TUTUKSUZ YARGILANDI

        AA'daki habere göre olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Ramazan Dursun, soruşturma sürecinde adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Özen'in ölümüyle ilgili Akseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun (60) ile Özen'in yakınları ve avukatlar katıldı.

        YAŞLI KADINI 'UZAK DUR' DİYE UYARMIŞ

        Dursun, duruşmada, 20 yıldır hayvancılık yaptığını ve hayvanlarını korumak için 3 köpeğinin bulunduğunu söyledi.

        Olay günü köpeklerin iple bağlı olmadığını ve hayvanlarının başında durduğunu anlatan Dursun, Özen'i hayvanlardan uzak durması gerektiği yönünde uyardığını belirterek beraatini istedi.

        4 YIL 5 AY HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, Dursun hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi.

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        #Antalya
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