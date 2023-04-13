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Profiterolü bir de böyle deneyin! Damak çatlatan karamelli profiterol tarifi

Fransız mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan profiterol tatlı sevenlerin bir numaralı tercihi. Profiterol toplarının içine "Pataşu" adı verilen krema eklenir ve üzerine dökülen çikolata sosu ile birçok kişinin favori tatlısıdır. Farklı lezzetler denemeyi sevenler için karamelli profiterol tarifi muhteşem bir alternatif olacak. Profiterolü bir de karamelli denemek isteyenler için bambaşka bir tarif...

Giriş: 13.04.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni bir lezzet denemek isteyenler karamelli profiterol tarifine bayılacak. Tatlıdan vazgeçemeyenler ise, bol çikolata sosu ile göz dolduran, Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan profiterolü, bir de karamel sosu ile denediğinizde tadına doyamamaksınız. Sıradan lezzetlerin çok ötesinde olan karamelli profiterolün tarifi, nasıl yapılacağı, incelikleri, püf noktası ve malzemeleri haberimizde...

  • KARAMELLİ PROFİTEROL TARİFİ

    Malzemeler:

    Hamuru için:

    1 su bardağı su

    1 su bardağı un

    3 yumurta

    125 gram margarin

    1 tutam tuz

  • İç kreması:

    1 adet yumurta

    4 adet yumurta sarısı

    40 gram mısır nişastası

    350 ml süt

    150 ml krema

    110 gram toz şeker

    1 paket vanilya

     

  • Karamel sosu için:

    1 su bardağı toz şeker

    1 paket sıvı krema (süt kreması)

    30 gram margarin

    1 yemek kaşığı nişasta

  • KARAMELLİ (KARAMEL SOSLU) PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

    Karamelli profiterol yapmaya öncelikle iç krema dolgusundan başlanabilir.

    Süt, krema, vanilya ve şekerin yarısını kalın saplı tencerede kısık ateşte ısıtın.

    Yumurta ve sarılarını kalan şekerle çırpma aparatıyla iyice çırpın ve yumurta ile şeker kıvamlı bir hal almaya başladığında içine yavaş yavaş mısır nişastasını ekleyin.

    Çırptığınız karışımı, kaynayan sıvı karışıma yavaş yavaş, sürekli ve hızla karıştırarak ilave edin. Kıvamı koyulaştığında (krema dolgusu kıvamına geldiğinde) ocaktan alın.

    İç dolgu kremasını hızlıca soğuması için geniş bir kaba dökün ve ardından dolaba kaldırın. Dolapta krema birkaç gün durabilir, kıvamında sertleşme olduğu takdirde çırpmanız yeterli olur.

    Profiterol hamurunu hazırlamak için su, süt, krema ve tereyağını ocakta kaynatın. Malzemenin tamamını ekleyip çırpma teliyle iyice karıştırıp ocağın altını kapatın. Ilınan karışıma yumurtaları tek tek ilave edin ve mikser ile düşük devirde çırpmayı sürdürün.

    Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına aktarın, kıvamını yumuşak ve yarı akışkan bir hamur olacak şekilde ayarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye aralarında 3-4 santim boşluk bırakarak demir para büyüklüğünde aralıklı olarak sıkın.

  • Yuvarlakların üzerini düzeltmek için parmağınızı su ile ıslatın ve sıktığınız bezelerin üzerindeki çıkıntıları düzeltin. (Hepsinin üzeri aynı görünümde olması görsel açıdan önemlidir.)

    Hazırladığınız hamur toplarını 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Pişirme esnasında ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın.

    Pişen profiterol toplarını fırından alın ve soğumaya bırakın, pişen hamur soğuduktan sonra profiterollerin içine kremayı sıkmak için tek tek kesebilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsanız, sıkma torbasının ucu ile profiterollerin tabanınındın içeri minik bir delik açarak tüm profiterolleri kremayla doldurabilirsiniz.

    Karamel sos için, şekeri tavaya koyunuz. Şeker eriyip rengi dönmeye başlayıp karamel halini alınca kremayı ve tereyağını içine ilave edin. Son olarak, kaşıkla hızlıca karıştırarak yağ eriyince ocağın altını kapatın.

    Hazırladığınız ve içini krema ile doldurduğunuz profiterol toplarının üzerine dilediğiniz kadar karamel sos dökebilirsiniz.

    Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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