PASTANE USULÜ SOĞUK BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI
Soğuk baklavanın daha lezzetli ve kıvamlı bir şekilde yapılabilmesi için bazı püf noktaları bulunuyor.
Eritmiş olduğunuz tereyağının köpüğünün alınması oldukça önemlidir. Böylece baklava pişerken tereyağının yanması engellenmiş olacak.
Baklava yufkası ince ve nişastalı olması nedeniyle kısa sürede kuruma yapacaktır. Bu nedenle kurumayı önlemek için üzeri bir bez ile kapatılabilir. Fakat bunu yaparken hava almasını sağlamanız oldukça önemlidir.
Baklava hazırlanırken yufkaların her katını yağlamanız, baklavanın kabarmasını sağlayacaktır.
Fırının önceden ısıtılması, baklavanın kıvamında pişmesini sağlayacaktır.
Kullandığınız kakaonun acılığını sevmiyorsanız, kakaoya süt tozu ekleyebilirsiniz.
Şerbetin baklavanın her yerine gelmesine dikkat etmelisiniz.
Baklavanın buzdolabında bekletilerek servis edilmesi, lezzetinin anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir.