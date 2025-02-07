Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı! Hastanelerin girişi ve bahçelerinde sahipsiz hayvan olmayacak - Haberler | Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yazı! Hastanelerin girişi ve bahçelerinde sahipsiz hayvan olmayacak - Haberler | Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçilerek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il valiliği, il sağlık müdürlüklerine ve il tarım ve orman müdürlüklerine yazı gönderildi.

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

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ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

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Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

YERLEŞKELERDE SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK

Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve yeni mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.