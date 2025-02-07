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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sıla bebek davasında karar bekleniyor | Son dakika haberleri

        Sıla bebek davasında karar!

        Sıla bebek davasında karar açıklandı. Türkiye'yi sarsan olayda anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Davada suça sürüklenen çocuklardan K.A. 20 yıl 6 ay, G.K. de 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca tutuksuz yargılanan Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ise beraat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:10
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        Sıla bebek davasında karar!
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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        K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

        Davanın üçüncü duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu. Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

        Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise berat etti.

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        NE OLMUŞTU?

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek polise bilgi verilmişti.

        Beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınan Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

        Soruşturma kapsamında anne Yeniçeri, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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