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Bayram için tatlı tarifleri: Birbirinden nefis, tam ölçülü, yapımı kolay muhteşem tariflerle bayram edeceksiniz!

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken bayram hazırlıkları da başladı. Bayramın en güzel yanlarından birisi de kuşkusuz tatlıdır. Bayramlaşmaya gelen misafirler için birbirinden lezzetli tatlı tarifleri ile bu bayram ağzınız tatlanacak. İşte bayrama özel yapımı kolay, tam ölçülü tatlı tarifleri...

Giriş: 20.04.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DİLBER DUDAĞI TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı yoğurt

    1 su bardağı sıvı yağ

    2 adet yumurta

    1 yemek kaşığı sirke

    Yarım paket kabartma tozu

    1 silme çay kaşığı tuz

    4,5 (5’e yakın) su bardağı un

    Açmak için;

    Mısır nişastası

    Arasına;

    İri kırılmış ceviz

    Üzerine sürmek için;

    100 gram tereyağı

    Şerbeti için;

    3,5 su bardağı şeker

    3,5 su bardağı su

    1 yemek kaşığı limon suyu

  • Dilber dudağı nasıl yapılır?

    Dilber dudağı tatlısı hamuru için olan malzemeler yoğurma kabına alınarak hamur yoğrulur.

    Yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur 24 eşit parçaya ayrılarak elle yuvarlatılır.

    Hazırlanan bezeler bir tepsiye dizilir.

    Üzerine temiz bir bez örtülerek 1 saat kadar dinlendirilir.

    Daha sonra her beze sıra ile nişasta serpilerek 12-15 cm kadar çapında açılır.

    Sıra ile aralarına nişasta serpilerek 12 kat üst üste dizilir. (Diğer 12 tanesi sonra hazırlanır)

    Daha sonra 12 kat yufka merdane ile yavaşça yaklaşık 4 mm. kalınlığında açılır.

    Hamur yumuşak olduğu için (sanırım hava da sıcak olduğundan bekledikçe iyice yumuşamıştı) kolaylıkla açılıyor endişe etmeyin.

    Bir çay bardağı veya kurabiye kesme kalıbı ile daire şeklinde kesilir.

    Keserken mümkün olduğunca birbirine yakın yaparak aralarda boşluk bırakmamaya özen gösterilir.

    Her dairenin ortasına birkaç parçaya kırılmış ceviz içi yerleştirilerek ay şeklinde kapatılır. (Hamurun tam kapanması için bastırmanıza gerek yok, sadece kapatılması yeterli. Cevizi ise dövülmüş kullanmanızı önermem çünkü şerbetlendiğinde dövülmüş ceviz içinden akabilir.)

    Hazırlanan tatlılar fırın tepsisine dizilir. Kendisi yağlı bir hamur olduğu için tepsinizin yağlanmasına gerek yok.

    Tatlıların arasında çok fazla boşluk bırakılmasına da gerek yok, neredeyse birbirine değecek gibi sıkı bir şekilde dizilirse bu ölçü ile bir fırın tepsisi dolusu tatlı elde edilebilir.

    Bir tavada tereyağı eritilir, parlaklık vermesi için dilenirse 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da eklenebilir. Fırça ile tüm tatlıların üzeri bolca yağlanır.

    190 derece ısıtılmış fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişirilir. Hızlı piştiği için kontrollü olmanızda fayda var.

    Fırından çıkan tatlılar uygun bir borcama alınır (Fırın tepsisinde boşluklar kaldığı için şerbet boşa gitmesin diye başka bir kaba aktardım. İsterseniz şerbeti fırın tepsisine de ilave edebilirsiniz duruma göre).

    Önceden hazırlanın ılıtılan şerbet tatlının üzerine gezdirilir.

    Birkaç saat şerbetini çekmesi için bekletildikten sonra isteğe göre Hindistan cevizi veya toz fıstıkla süslenerek servis edilir. Şimdiden afiyet olsun.

    Dilber dudağı tatlısının şerbeti için su ve şeker karıştırılıp kaynatılır. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra limon suyu eklenerek 20 dakika daha kaynatıp ocaktan alınır.

    Hamuru oldukça yağlı ve sıcaklığın etkisi ile bekleyince yağını biraz saldı ve yumuşadı, duruma göre un miktarı çok az artırılabilir ancak endişeye gerek yok.

    Not: Artan hamurlar israf olmasın diye toparlayıp tekrar açtım ve birkaç tane tatlı da o şekilde hazırladım ama kat kat olmadığı için diğerleri kadar güzel olmadı, yine de israf olmasından iyidir, mümkün olduğunda yakın keserek artanları da tekrar toparlayıp kesebilirsiniz.

  • DOLGULU İRMİK TATLISI TARİFİ

    Malzemeler

    2 su bardağı irmik

    200 gr tereyağı

    1 portakalın suyu

    Yarım su bardağı un

    1 çay bardağı toz şeker

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    Dolgusu için

    1 çay kaşığı tarçın

    Yarım çay bardağı kavrulmuş susam

    200 gr ufalanmış kakaolu kek

    1 çay bardağı süt

    Yarım çay bardağı hindistan cevizi

    Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

    Şerbeti için

    2 su bardağı toz şeker

    3.5 su bardağı su

    1 yemek kaşığı limon suyu

     

  • Yapılışı:

    Dolgulu irmik tatlısı için öncelikle şerbet bir tencereye toz şeker ve su eklenerek şerbet hazırlanır. Kaynamaya başlaması durumunda 7-8 dakika sonra limon suyu eklenir ve bir süre daha kaynatma işlemine devam edilir. Ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.

    Tatlının hamuru için gerekli olan malzemeler bir kap içerisine koyulur yoğurulur.

    Daha sonra ayrı bir yerde iç dolgusu için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Karıştırılan dolgudan uzun rulo şeklinde çubuklar hazırlanır.

    Hazırlanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparılarak dar dikdörtgen şeklinde açılır. Orta kısmına rolü haline getirilmiş olan dolgu yerleştirilerek arasında kalacak şekilde yuvarlanır. Ardından 2 parmak kalınlığında verev şekilde dilimlenir.

    Hazırlanan dolgulu irmik hamurları, önceden 170 derecede ısıtılmış fırına atılır.

    Pembeleşinceye kadar pişirilir ve fırından çıkartılır. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerine önceden hazırlanan şerbet dökülür ve bir saat dinlendirildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun...

  • HİRA TATLISI TARİFİ

    Hamuru için:

    160 gr irmik

    120 gr yoğurt

    140 gr un

    1 adet yumurta

    75 gr sıvı yağ

    75 gr eritilmiş tereyağı

    5 gr vanilin

    1 adet portakal kabuğu rendesi

    5 gr kabartma tozu

    Bulamak için:

    40 gr irmik

    Şerbeti için:

    400 gr su

    400 gr şeker

    10 gr limon suyu

    Yapılışı:

    Hira tatlısı için öncelikle şerbet hazırlanır. Bir kaba şeker ve üzerine sıcak su koyularak çırpılır. 3-4 dakika çırptıktan sonra üzerine limon suyu ilave edilir ve biraz daha çırpılır.

    Daha sonra bir kenara alınır. Hamuru için bir kaba yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve eritilmiş tereyağı alınır ve karıştırılır. Ardından diğer malzemeler ilave edilerek karıştırma işlemine devam edilir.

    Bir süre de el yardımıyla yoğurulur. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak yuvarlanır ve irmiğe bulanır. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine bu işleme devam edilerek dizilir. Önceden 190 derecede ısıtılmış olan fırında, hazırlanan tatlı hamurları 35 dakika kadar pişirilir. Üzerleri kızarana kadar pişirilmiş olan tatlılar fırından alınarak ilk sıcağının gitmesi için bekletilir.

    Ardından üzerine önceden hazırlanmış olan şerbet gezdirilir.

    Şerbet iyice döküldükten sonra üzeri bir tepsi ile kapatılır ve şerbeti çekmesi beklenir. En az 45 dakika bekletilir. Antep fıstığı tozu ve Hindistan cevizi ile süslenerek servis edilir. Afiyet olsun…

  • ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

    Hamur için:

    3 su bardağı irmik

    1 çay bardağı şeker

    1,5 su bardağı yoğurt

    1 çay kaşığı karbonat

    1 kabartma tozu

    Şerbeti için

    4 ,5 su bardağı şeker

    1 çay kaşığı limon suyu

    3 ,5 su bardağı su

  • Yapılışı:

    Öncelikle geni bir kap içine yoğurt ve şeker alınarak iyice karıştırılır. Ardından diğer malzemeler de ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan malzeme orta boy yağlanmış bir cam tepsiye boşaltılır.

    Tepsiye yayılan harç, ıslak bir el yardımıyla düzeltilir. Kaşık ve bıçak yardımıyla hafif bir şekilde tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek olan yerler çizilerek belirlenir.

    Daha sonra üzerine fıstıklar dizilir. Önceden ı175 derecede ısıtılmış olan fırına verilir ve yaklaşık 30 dakika altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

    Bu sırada bir tencereye şeker ve su alınarak şerbeti hazırlanır. Kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır ve kaynama işlemi başlayınca 12-15 dakika daha kaynaması sağlanır.

    Bu sırada pişmiş olan tatlı fırından çıkarılır ve henüz sıcak iken şerbet bir kepçe yardımıyla üzerinde gezdirilir. 4-5 saat şerbeti güzelce çekmesi beklenir ve servis edilir. Afiyet olsun...

  • İSTİRİDYE TATLISI TARİFİ

    Malzemeler:

    Hamuru için:

    2 adet yumurta

    2 su bardağı un

    1 su bardağı irmik

    250g tereyağı

    1 su bardağı çekilmiş ceviz

    3 yemek kaşığı tahin

    1 paket kabartma tozu

    Şerbeti için:

    3 su bardağı su

    3 su bardağı toz şeker

    Çeyrek limon suyu

  • İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

    Öncelikle şerbet hazırlanır. Bir tencereye su ve toz şeker koyulur ve ara ara karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

    Orta ateşe alınan şerbete kaynama başlaması durumunda altı kısılır ve 10 dakika daha pişmesi için bekletilir.

    Daha sonra limon suyu ilave edilir ve 5 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır. Şerbet soğuması için ayrılır. Ardından istiridye tatlısının hamuru hazırlanır.

    Hamur için uygun bir yoğurma kabı içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve tahin koyulur. Malzemeler el yardımıyla karıştırılır.

    Karışımın içine irmik ve çekilmiş ceviz eklenerek hamur yoğurmaya başlanılır. Kabartma tozu ve un da ilave edilerek yoğurma işlemine devam edilir.

    Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Daha sonra hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak el ile yuvarlanır ve hafifçe bastırılarak yassı bir görünüm kazanması sağlanır.

    Hamurun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atılır. Ucu el yardımıyla hafifçe daraltılır ve istiridye şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar pişirme kağıdı serilmiş olan bir fırın tepsisine dizilir.

    Tüm işlemler bitince tatlıların dizildiği tepsi, önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırına atılarak 35 dakika kadar pişirilir.

    Pişen tatlılar fırından alınır ve ayrı bir fırın kabına geçirilir.

    1-2 dakika ilk sıcağının çıkması beklenir ve üzerine soğumuş olan şerbet gezdirilir.

    Üzeri bir tepsi ile örtülerek 3-4 saat hamurun şerbeti çekmesi için beklenilir. Dinlenmiş ve şerbetini çekmiş olan istiridye tatlısı servise hazır. Afiyet olsun…

    İstiridye tatlısı püf noktaları

    Daha kıvamlı ve kıyır kıyır bir istiridye tatlısı elde edebilmek için öncelikle hazırlanan hamurun ele yapışmayan bir kıvamda yoğurulmuş olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada unun azar azar dikkatli bir şekilde eklenmesi oldukça etkili olacaktır.

    Şerbetin tatlı hamuru hazırlanmadan yapılması da soğuk bir şerbet elde etmek için oldukça önemlidir.

    Bu nedenle işlemlere öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağını atması beklendikten sonra soğumuş olan şerbetin hemen gezdirilmesi gerekmektedir.

    Bu şerbetin hamura nüfuz etmesi için oldukça önemlidir. Şerbeti gezdirilen tatlının üzeri başka bir tepsiyle örtülmelidir. Bu da yine şerbetin daha iyi çekilebilmesi için önem arz etmektedir.

  • PARMAK TATLISI TARİFİ

    Şerbetli tatlı sevenlerdenseniz aynı zamanda kolay yapımı olsun diyenlerdenseniz muhteşem bir tatlı tarifiyle karşınızdayız. Herkesin damak tadına hitab edecek hafif tadıyla ve kolay yapımıyla en sevdiğiniz tatlılardan olacak. Özellikle dolapta soğutulduktan sonra servis edildiğinde aranan lezzeti tam anlamıyla sunar. Ağızda dağılan kıvamı ve şerbeti içine çeken parmak tatlısını yaparken istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.

    Parmak tatlısı için malzemeler:

    1 adet yumurta

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 çay bardağı irmik

    1 çay bardağı toz şeker

    2,5 su bardağı un

    3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Bulamak için:

    5 yemek kaşığı irmik

    Şerbeti için:

    3 su bardağı su

    2 su bardağı toz şeker

    1 tatlı kaşığı limon suyu

    Parmak tatlısı nasıl yapılır?

    Parmak tatlısı yapılışı itibariyle en kolay şerbetli tatlılar arasında yerini alır. Yapım aşamasında bütün malzemeler bir araya getirilir. Şerbeti için su ve şeker tencerede birleştirilir.

    Daha sonra şeker eriyene dek karıştırılır ve ocağın altı açılır. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatılır ve içine limon suyu eklenir.

    Ardından ise soğumaya bırakılır. Hamur için un hariç gerekli olan tüm malzemeler bir kaba alınır. Un azar azar eklenerek, ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edilene kadar yoğurulur.

    Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yuvarlanarak silindir şekli verilir. Bir tabağa beş yemek kaşığı irmik alınır ve hazırlanan hamurlar irmiğe bulanır.

    Ardından yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye aralıklarla yerleştirilir. Tepsiye dizilen hamur parçalarını önceden ısıtılmış 180 derece fırına konur.

    Üstleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan tatlılar anında başka bir kaba aktarılır.

    Tencerede soğumaya bırakılan şerbet, tatlının üzerine dökülerek dağıtılır. Tatlı şerbeti tamamen çekene kadar oda sıcaklığında bekletilir.

    Şerbeti çekmiş olan parmak tatlısı, üstünde toz antep fıstığı ya da Hindistan ceviziyle birlikte süslenerek servis edilir.

    Parmak tatlısının püf noktaları

    Şerbet soğuk, tatlı sıcakken yapılan birleştirme işleminde oldukça dikkatli olunmalıdır.

    Tatlının lezzet kıvamının belirlendiği bu aşamada şerbet her bölgeye eşit olacak şekilde dağıtılmalıdır. Tatlının ve şerbetin sıcaklığı ayarında olmalıdır.

    Göze hitap eden bir sunum yapmak isteyen kişiler, parmak tatlısının üstünü toz Antep fıstığı taneleri ya da Hindistan ceviziyle birlikte süsleyebilirler.

    Lezzet olarak herkesin damak zevkine uyum sağlayan bu tatlıyı, çeşitli süslemeler yaparak ağız sulandıran bir sunum tabağı hazırlayabilirsiniz.

  • SARAY TATLISI TARİFİ

    Saray tatlısı için malzemeler:

    5 su bardağı süt

    4 yemek kaşığı un

    2 yemek kaşığı nişasta

    6 yemek kaşığı toz şeker

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 paket vanilin

    Üzeri için:

    1 paket hazır çikolata sosu

    1,5 su bardağı süt

    Dışı için:

    100 gram fındık kırığı

    Saray tatlısı nasıl yapılır?

    Tencereye yağ ve vanilin hariç tüm malzemeleri koyup orta ateşte karıştırın.

    Koyulaşan muhallebinin altını kapatın.

    Tereyağ ve vanilin ekleyerek karıştırmaya devam edin. Muhallebeyi dökeceğiniz bardakları ıslatın. Bu şekilde muhallebi bardaktan kolay çıkacaktır.

    Muhallebiyi eşit şekilde bardaklara paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Sonrasında üzerlerini streçle kapatıp buzdolabına kaldırın. En az 3-4 saat bekletin.

    Süre sonunda kıvam alan muhallebiyi bardaktan çıkarmak için elinizle bastırarak hava almasını sağlayın.

    Bardaktan çıkardığımız muhallebiyi ikiye kesin.

    Kenarlarını fındık kırığına bulayın.

    Çikolata sosunu paketin arkasında yazan şekilde hazırlayın. Dilerseniz benmari usulü çikolata da eritebilirsiniz. Ardından üst kısımlarına sosu gezdirin ve servis edin.

  • SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

    Malzemeler

    Ustaları kıskandıracak evde soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler aşağıdaki gibidir:

    Baklava için:

    1 paket baklavalık yufka

    300 gram tereyağı

    300 gram ceviz içi (ince çekilmiş)

  • Şerbeti için:

    3 su bardağı süt

    2 su bardağı toz şeker

    1 paket vanilya (varsa 1 yemek kaşığı konsantre süt)

    1 su bardağı su

  • Üzeri için:

    1 yemek kaşığı süt tozu (kakaolu)

    80 gram sütlü çikolata(1 tablet) (buzlukta beklesin)

  • EVDE SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR?

    Öncelikle şerbet için bir tencereye şeker ve su eklenerek kaynamaya bırakılır. Kaynama işlemi gerçekleştikten 5 dakika sonra ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Daha sonra küçük bir sos tavasına veya küçük bir tencerede tereyağı eritilir.

    Yağ erirken üzerinde oluşan köpükler bir kaşık yardımı ile alınır. Yağ eridikten sonra ocaktan alınır ve üzerine sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

    Tezgaha serilen baklava yufkasının üzerine kullanılacak olan fırın kabı, kenar kısımlarına denk gelecek şekilde yerleştirilir ve kenarları bıçak ile kesilir. Ardından fırın tepsisi bir fırça yardımı ile yağlanır. Baklava yufkasından bir adet alınarak fırın kabına yerleştirilir. Üzerine daha önce kenarlardan kesilmiş olan yufka parçalarından yerleştirilir. Ardından yufkanın her yeri yağlanır.

  • Baklava yufkalarının yarısı, aynı işlem tekrar edilmek şartıyla üst üste yerleştirilir. Ardından baklavanın ara malzemesi serpilir.

    Ara malzeme için istenilen malzeme kullanılabilir (fındık, fıstık, ceviz vs). Hazırlanan baklavanın bu aşamasına gelindiğinde fırın 170 derecede ısınmak üzere açılır.

    Ara malzeme eklendikten sonra diğer yufkalar, ilk aşamada yapılan işlemler takip edilerek üst üste yerleştirilir ve en üste de yağ sürülür. Yufkaların yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra yufkaların kenarında kalan malzemeler kesilir.

  • Hazırlanan baklava, istenilen boyutlarda kesilir. Önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirilir. Baklava pişerken, önceden hazırlanan şerbete süt ilave edilir ve karıştırılarak bekletilir.

    Kızaran baklava fırından çıkarılır ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletilir. Ardından şerbet, baklavanın her yerine gelecek şekilde gezdirilir. Baklavanın şerbeti çekmesi için 1 saat kadar bekletilir.

    Daha sonra kakao ve süt tozu karıştırılarak bir süzgeç yardımıyla baklavanın her yerine gezdirilir. Buzdolabına beklemeye alınır. Bekleme işlemi tamamlandıktan sonra üzeri toz fıstık ve çikolata rendesi ile süslenerek servis edilir. Soğuk baklava hazır. Afiyet olsun.

  • PASTANE USULÜ SOĞUK BAKLAVANIN PÜF NOKTALARI

    Soğuk baklavanın daha lezzetli ve kıvamlı bir şekilde yapılabilmesi için bazı püf noktaları bulunuyor.

    Eritmiş olduğunuz tereyağının köpüğünün alınması oldukça önemlidir. Böylece baklava pişerken tereyağının yanması engellenmiş olacak.

    Baklava yufkası ince ve nişastalı olması nedeniyle kısa sürede kuruma yapacaktır. Bu nedenle kurumayı önlemek için üzeri bir bez ile kapatılabilir. Fakat bunu yaparken hava almasını sağlamanız oldukça önemlidir.

    Baklava hazırlanırken yufkaların her katını yağlamanız, baklavanın kabarmasını sağlayacaktır.

    Fırının önceden ısıtılması, baklavanın kıvamında pişmesini sağlayacaktır.

    Kullandığınız kakaonun acılığını sevmiyorsanız, kakaoya süt tozu ekleyebilirsiniz.

    Şerbetin baklavanın her yerine gelmesine dikkat etmelisiniz.

    Baklavanın buzdolabında bekletilerek servis edilmesi, lezzetinin anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir.

  • ŞEKERPARE TARİFİ

    Geleneksel bir Türk tatlısı olan şekerpare kolay malzemelerle hazırlanabilen hem lezzetli hem de hafif bir şerbetli tatlı. Ağızda kıyır kıyır dağılan tadıyla sofraların vazgeçilmesi şerbetli şekerpareyi mutlaka deneyin.

    Malzemeler:

    1 adet yumurta

    125 gram margarin

    ½ su bardağı pudra şekeri

    2 dolu çorba kaşığı irmik

    Aldığı kadar un

    1 paket kabartma tozu

    1 paket vanilya

    Şerbeti için;

    2 su bardağı toz şeker

    3 su bardağı su

    4-5 damla limon suyu

    Üzeri için;

    Fındık

    1 yumurtanın sarısı

  • Şekerpare nasıl yapılır?

    Öncelikle şerbet malzemelerini bir tencerede bir araya getirin ve şerbeti kaynatmaya başlayın. Çünkü tatlı fırından çıktığında şerbet soğuk olacak.

    Hamuru kolay yoğurabilmek için margarini oda ısısında bekletin.

    Karıştırma kasesinde önce yumuşayan margarini ve pudra şekerini yoğurun.

    Üzerine yumurtayı da ilave edin ve karıştırın.

    Ardından irmik, kabartma tozu, vanilya ve unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya devam edin.

    Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettiğinizde şekerpare hamuru hazır demektir.

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yuvarlayarak yağlanmış tepsiye dizin.

    Üzerlerine bütün fındıkları yerleştirin ve yumurta sarısı sürün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

    Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin üzerine şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin.

    Tatlınız şerbetini çektiğinde artık servise hazır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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