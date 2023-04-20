ARA ÖĞÜNLER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Ramazan ayında azalan öğün sayısını bayramdan sonra artırmak gerekiyor. Bunun için ise günlük beslenme programına ara öğünler eklemek, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Ara öğünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle Ramazan ayından sonra özellikle de bayramda günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir.