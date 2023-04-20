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Ramazan Bayramı'nda sağlığınızdan olmayın! İşte dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi

Ramazan ayının son orucu bugün gerçekleşiyor. Yarın ise Ramazan Bayramının ilk günü başlıyor. Bu günlerde gerek psikolojik olarak çok yeme eğilimi gerekse ikram edilen bol şeker içeren tatlılar ve gazlı içecekler sağlık problemlerine yol açabiliyor. Ramazan boyunca yavaşlayan metabolizmanın sağlıklı bir düzene girmesi için bayramda yiyeceklere birden yüklenilmesi oldukça tehlikeli. Peki bayramda nasıl beslenilmeli? İşte Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi...

Giriş: 20.04.2023 - 14:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan ayında uzun süren açlık nedeniyle metabolizma hızı yavaşlar. Oruç tutan kişilerin kilo almasının en önemli nedenlerinden birisi de yavaşlayan bu metabolizma hızıdır. Ramazanın bitiminde yani bayram günlerinde kişilerde ise bilinçsiz bir beslenme düzenleri meydana gelir. 

  • Kimisi aldığı kiloları vermek için yanlış diyet uygularken kimisi de aşırı yemek yeme eğilimine gider. Bu iki durumda oldukça yanlıştır ve beraberinde sağlık sorunlarını getirir.

  • Ramazan Bayramı’nda ve onu takip eden günlerde metabolizmanın eski hızına ulaşabilmesi için dengeli beslenmek ve spor yapmak gerekiyor. Yemekler az ve ara öğünlerin sık olduğu bir şekilde tüketilmelidir. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir.

  • ARA ÖĞÜNLER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

    Ramazan ayında azalan öğün sayısını bayramdan sonra artırmak gerekiyor. Bunun için ise günlük beslenme programına ara öğünler eklemek, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlar. Ara öğünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu nedenle Ramazan ayından sonra özellikle de bayramda günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir.

  • BAYRAMDA AŞIRI TATLI VE YEMEK TÜKETİMİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

    Bayramda ve sonrasında aşırı yemek ve tatlı tüketimi; kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabilir.  Metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetleri de meydana getirebilir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat etmek şart. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeye devam etmeleri çok önemlidir.

  • İşte Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gereken 10 beslenme önerisi;

  • Güne hafif bir kahvaltıyla başlayın ve gün boyu öğün atlamayın.

  • Ara öğünlere özen gösterin; yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve tüketerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

  • Besinler iyi çiğneyin, yavaş yavaş, azar azar ve sık yiyin.

  • Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edin.

  • Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırın. Çay ve kahvenin aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilir.

  • Bayram ziyaretlerinde ikramları mümkün olduğunca küçük porsiyon olarak tercih edin.

  • Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketin.

  • Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 litre su tüketimi oldukça önemli. Su tüketiminizi mutlaka artırın.

  • Akşam yemeğinde çok yağlı besinlerden uzak durun, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemekleri erken saatlerde yenmelidir.

  • Bayramda alınan enerjiyle, harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri yapmayı ihmal etmeyin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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