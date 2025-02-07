Film sahnesi gibi! Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!

Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri filmleri aratmayan bir uyuşturucu operasyonuna imza attı.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Van’dan gelen bir araç şüpheli görülerek narkotik ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

ZULALANMIŞ UYUŞTURUCUYU GİLL BULDU

Genel bir arama yapılan araçta önce gözle görülür bir şey bulunmadı. Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Gill tarafından araç detaylı arandı. Yapılan aramada narkotik köpeği Gill, aracın stepnesine zulalanmış vaziyette 5 kilo 114 gram uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine araçta bulunan E.B ve S.Ş isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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ELE BAŞININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

2 kişinin gözaltına alınmasından sonra Bitlis polisi operasyonuna son vermedi. Uyuşturucu madde ticaretini yapan kişinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şebekenin ele başının Murat G. adlı kişi olduğu saptandı.

DUVARA “PEŞİME DÜŞMEYİN YORULURSUNUZ’ YAZMIŞ

Murat G. ve bir kişiyi daha tespit eden Bitlis polisi, çalışma başlattı. Çalışma yapılırken Murat G.'nin kendi evinin karşı duvarında “Peşime düşmeyin yorulursunuz" diye film karakteri olan Tonny Montana imzasının olduğu yazı yazdığı görüldü. Evine yapılan baskında evde olmayan Murat G.’nin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.

FİLM SAHNESİNİ ARATMADI

Polis ekipleri 24 saat geçmeden “Peşime düşmeyin yorulursunuz” diye yazan Murat G.'yi ve M.S. adlı kişiyi yakaladı. Yakalanan uyuşturucu baronu, yazı yazdığı duvarın önünden kelepçeli götürülürken o anlar film sahnesini aratmadı.

"TÜRK POLİSİ YORULMAZ"

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin yakalandıkları evlerde 231 gram uyuşturucu madde ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Yakalandığında “Merak etme Türk polisi yorulmaz” sözleriyle karşılaşan Murat G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli de adli kontrol kararı ile serbest kaldı.