Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nazlıcan Pehlivan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!

        İstanbul'da, elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangında ailesini uykudan kaldıran 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, evden çıkamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni itafiye ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Başakşehir'de alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        6 KİŞİDEN 5'İ EVDEN ÇIKTI

        Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        NAZLICAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        İtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÇEKYATIN ARKASINA SAKLANDI İDDİASI

        Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor.

        Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar" dedi.

        ELETRİKLİ SOBA İDDİASI

        Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti. Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nazlıcan Pehlivan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Nazlıcan 12 yaşındaydı... Alevlerin arasında kaldı!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        81 ile yazı! Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        Habertürk Anasayfa