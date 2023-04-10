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İFTAR MENÜSÜ: 'Ramazan'ın 19. günü ne pişirsem?' derdine son! Tadına doyamayacağınız çorba, salata, meze ve ana yemek tarifleri

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşmışken 19. günde ne yemek yapacağınıza karar veremediyseniz muhteşem iftar menüsü tam size göre. Evinde sevdikleriyle birlikte iftar yapacak olanlar için en güzel tarifleri bir araya getirdik. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 19. günü iftar menüsü…

Giriş: 10.04.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü ile sofralarınız şenlenecek davetlilerinizden tam not alacaksınız. Muhteşem köz tadıylla mest olacağınız çorbayla başlangıç yaparak tavuğun en güzel haliyle nefis mi nefis ekşili tadıyla yemeğin lezzetini çıkaracaksınız. Üstelik şerbeti ve mezesi de bonusu. İşte Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü...

  • KÖZ BİBER ÇORBASI TARİFİ

    Malzemeler:

    5 kırmızıbiber

    2 domates

    1 soğan

    2 diş̧ sarımsak

    2 yemek kasığı un

    3 yemek kasığı tereyağı

    2-3 çorba kasığı zeytinyağı

    4-5 su bardağı sıcak su

    Tuz

    Karabiber

    Üzeri için:

    2 yemek kasığı zeytinyağı

    Nane

  • Köz biber çorbası nasıl yapılır?

    Kırmızıbiberleri fırında veya tavada közleyin.

    Kabuklarını soyup doğrayın.

    Domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.

    Tereyağını tavada eritin ve içine zeytinyağını ekleyip kızdırın.

    Yemeklik doğradığınız soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.

    Unu da ekleyip kavurmaya devam edin.

    Rendelediğiniz domates ve sarımsakları ekleyip kaynayana kadar pişirin.

    Kırmızıbiberleri ve sıcak suyu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirin.

    Çorbayı blenderdan geçirip tuz ve karabiber ile tatlandırın.

    Zeytinyağını küçük bir tavada ısıtıp içine naneyi ekleyin.

    Naneli yağı çorbanın üzerine gezdirip sıcak sıcak servis yapın.

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  • KURU ERİKLİ FIRINDA TAVUK TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet bütün tavuk but

    300 gr bebek patates

    2 orta boy tatlı patates

    2 orta boy kırmızı soğan

    100 gram kırmızı erik

    2 orta boy kırmızı biber

    2 tatlı kaşığı tarçın

    2 adet çubuk tarçın

    3 adet kuru acı biber

    3 diş sarımsak

    1 çay kaşığı esmer şeker

    2 çay kaşığı sirke

    Yarım çay bardağı zeytinyağı

    Tuz

    Karabiber

  • KURU ERİKLİ FIRINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

    Fırını 200 derece olacak şekilde önceden ısıtılır.

    Kuru acı biber bulamazsanız fırında kurutma işlemi yapabilirsiniz.

    Karıştırma kabı içerisine ezilmiş kuru acı biberler, tarçın, sirke, şeker tuz karabiber ve zeytinyağı eklenir. Biraz da su ekleyebilirsiniz.

    Pürüzsüz olana kadar bir dakika karıştırın.

    Tavuk budu ekleyin ve tavukların her yerini kaplayacak şekilde karıştırın.

    Her iki tür patatesi soğanı 4’e bölün ve tavukların bulunduğu tepsiye aktarın. Erikleri de ekleyin. kalan yağ, yarım çay kaşığı tuz ve karabiberle birlikte ayrı büyük bir kaseye koyun. İyice karıştırın, tavukla karıştırın.

    Tavuğu derisinin yüzünü yukarı gelecek şekilde düzenleyin ve tavuk ve sebzeler pişene ve güzelce renklenene kadar yaklaşık 50 dakika kızartın.

    Pişirme işlemini ilk 30 dakikada üzerine alüminyum folyo kapatarak ardından da üzerini açarak yapabilirsiniz. Böylece tavuklarınız ve sebzelerinizin yanmasını önleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

    YEMEK TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • EDİRNE YÖRESİNE AİT ENFES BİR MEZE: MAMZANA TARİFİ

    Et, köfte, kebap ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışacak, yapımı ile oldukça kolay, lezzeti ve sunumu ile iştah açıcı, Edirne mutfağına ait enfes bir meze tarifi...

    Mamzana için malzemeler:

    2 adet büyük boy patlıcan

    2 adet büyük boy kırmızı kapya biber

    1 adet yeşil biber

    1 adet orta boy domates

    2 tutam maydanoz

    Zeytinyağı

    Kırmızı pul biber

    Tuz

    Üzeri için:

    1 su bardağı yoğurt

    2 küçük diş sarımsak

    Zeytinyağı

    Kırmızı toz biber

    Mamzana nasıl yapılır?

    Mamzana yapımında; öncelikle 2 adet büyük boy patlıcanı ve 2 adet büyük boy kırmızı kapya biberi yıkayıp, kurulayın.

    Patlıcanların ve biberlerin birkaç yerine bıçak ile delikler açıp, fırın tepsisi içine koyun.

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verip, yaklaşık 25 dakika közleyin.

    Biberler patlıcanlardan önce közlenecektir.

    Bu yüzden biberleri közlendiği an fırından alın.

    Patlıcan ve biberler közlendikten sonra soğumaya bırakın.

    Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, bıçak yardımı ile küçük küçük kesin.

    Diğer tarafta 1 adet orta boy domatesin kabuğunu soyup, minik küpler halinde kesin.

    1 adet yeşil biberin çekirdek kısmını temizleyip, küçük küçük doğrayın.

    2-3 tutam maydanozu da ince ince doğrayın.

    Ardından bir kap içine közleyip doğradığınız patlıcan ve kırmızı kapya biberleri koyun.

    Üzerine doğranmış domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.

    Hazırladığınız mamzana mezesinin üzerine damak tadınıza göre tuz, çok az zeytinyağı ve biraz kırmızı pul biber ekleyip, güzelce karıştırın.

    Son olarak küçük bir kaba 1 su bardağı yoğurt koyun.

    Yoğurdun üzerine çok az tuz ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

    Hazırladığınız mamzana mezesini servis tabağına koyun.

    Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine de biraz zeytinyağı ile kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirip, servis edebilirsiniz.

  • İSTİRİDYE TATLISI TARİFİ

    Malzemeler:

    Hamuru için:

    2 adet yumurta

    2 su bardağı un

    1 su bardağı irmik

    250g tereyağı

    1 su bardağı çekilmiş ceviz

    3 yemek kaşığı tahin

    1 paket kabartma tozu

    Şerbeti için:

    3 su bardağı su

    3 su bardağı toz şeker

    Çeyrek limon suyu

  • İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

    Öncelikle şerbet hazırlanır. Bir tencereye su ve toz şeker koyulur ve ara ara karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.

    Orta ateşe alınan şerbete kaynama başlaması durumunda altı kısılır ve 10 dakika daha pişmesi için bekletilir.

    Daha sonra limon suyu ilave edilir ve 5 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır. Şerbet soğuması için ayrılır. Ardından istiridye tatlısının hamuru hazırlanır.

    Hamur için uygun bir yoğurma kabı içerisine oda sıcaklığındaki tereyağı, yumurta ve tahin koyulur. Malzemeler el yardımıyla karıştırılır.

    Karışımın içine irmik ve çekilmiş ceviz eklenerek hamur yoğurmaya başlanılır. Kabartma tozu ve un da ilave edilerek yoğurma işlemine devam edilir.

    Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilir. Daha sonra hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak el ile yuvarlanır ve hafifçe bastırılarak yassı bir görünüm kazanması sağlanır.

    Hamurun üzerine çay bardağının ağız kısmı ile çizikler atılır. Ucu el yardımıyla hafifçe daraltılır ve istiridye şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar pişirme kağıdı serilmiş olan bir fırın tepsisine dizilir.

    Tüm işlemler bitince tatlıların dizildiği tepsi, önceden 170 derecede ısıtılmış olan fırına atılarak 35 dakika kadar pişirilir.

    Pişen tatlılar fırından alınır ve ayrı bir fırın kabına geçirilir.

    1-2 dakika ilk sıcağının çıkması beklenir ve üzerine soğumuş olan şerbet gezdirilir.

    Üzeri bir tepsi ile örtülerek 3-4 saat hamurun şerbeti çekmesi için beklenilir. Dinlenmiş ve şerbetini çekmiş olan istiridye tatlısı servise hazır. Afiyet olsun…

  • İstiridye tatlısı püf noktaları

    Daha kıvamlı ve kıyır kıyır bir istiridye tatlısı elde edebilmek için öncelikle hazırlanan hamurun ele yapışmayan bir kıvamda yoğurulmuş olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu aşamada unun azar azar dikkatli bir şekilde eklenmesi oldukça etkili olacaktır.

    Şerbetin tatlı hamuru hazırlanmadan yapılması da soğuk bir şerbet elde etmek için oldukça önemlidir.

    Bu nedenle işlemlere öncelikle şerbeti hazırlayarak başlamalısınız. Fırından çıkarılan tatlıların ilk sıcağını atması beklendikten sonra soğumuş olan şerbetin hemen gezdirilmesi gerekmektedir.

    Bu şerbetin hamura nüfuz etmesi için oldukça önemlidir. Şerbeti gezdirilen tatlının üzeri başka bir tepsiyle örtülmelidir. Bu da yine şerbetin daha iyi çekilebilmesi için önem arz etmektedir.

    İFTAR TATLI TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

  • GÜL ŞERBETİ TARİFİ

    Malzemeler:

    -4 su bardağı su (Yoğun gelirse ilave edebilirsiniz)

    -1 su bardağı kuru gül (aktarlarda bulabilirsiniz, kendinizde gül yapraklarını kurutabilirsiniz)

    -1 çay kaşığı limon tuzu

    -1 su bardağı şeker (Tadı az gelirse arttırabilirsiniz)

  • Gül şerbeti tarifi nasıl yapılır? 

    Suyu tencereye koyun. Gül yapraklarını yıkayıp suyun içine koyun.

    Kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra limon tozunu ekleyin ve karıştırıp 5 dakika kaynatın. Limon tozu renginin çıkmasını sağlıyor.

    5 dakika kaynadıktan sonra şekeri ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

    Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca gülleri süzüp servis edebilirsiniz

    RAMAZAN ŞERBETLERİ TARİFLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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