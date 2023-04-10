EDİRNE YÖRESİNE AİT ENFES BİR MEZE: MAMZANA TARİFİ
Et, köfte, kebap ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışacak, yapımı ile oldukça kolay, lezzeti ve sunumu ile iştah açıcı, Edirne mutfağına ait enfes bir meze tarifi...
Mamzana için malzemeler:
2 adet büyük boy patlıcan
2 adet büyük boy kırmızı kapya biber
1 adet yeşil biber
1 adet orta boy domates
2 tutam maydanoz
Zeytinyağı
Kırmızı pul biber
Tuz
Üzeri için:
1 su bardağı yoğurt
2 küçük diş sarımsak
Zeytinyağı
Kırmızı toz biber
Mamzana nasıl yapılır?
Mamzana yapımında; öncelikle 2 adet büyük boy patlıcanı ve 2 adet büyük boy kırmızı kapya biberi yıkayıp, kurulayın.
Patlıcanların ve biberlerin birkaç yerine bıçak ile delikler açıp, fırın tepsisi içine koyun.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verip, yaklaşık 25 dakika közleyin.
Biberler patlıcanlardan önce közlenecektir.
Bu yüzden biberleri közlendiği an fırından alın.
Patlıcan ve biberler közlendikten sonra soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra kabuklarını soyup, bıçak yardımı ile küçük küçük kesin.
Diğer tarafta 1 adet orta boy domatesin kabuğunu soyup, minik küpler halinde kesin.
1 adet yeşil biberin çekirdek kısmını temizleyip, küçük küçük doğrayın.
2-3 tutam maydanozu da ince ince doğrayın.
Ardından bir kap içine közleyip doğradığınız patlıcan ve kırmızı kapya biberleri koyun.
Üzerine doğranmış domates, yeşil biber ve maydanozu ekleyin.
Hazırladığınız mamzana mezesinin üzerine damak tadınıza göre tuz, çok az zeytinyağı ve biraz kırmızı pul biber ekleyip, güzelce karıştırın.
Son olarak küçük bir kaba 1 su bardağı yoğurt koyun.
Yoğurdun üzerine çok az tuz ve 2 küçük diş rendelenmiş sarımsak ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Hazırladığınız mamzana mezesini servis tabağına koyun.
Üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Yoğurdun üzerine de biraz zeytinyağı ile kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirip, servis edebilirsiniz.