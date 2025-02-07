Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!

2 çocuk annesi Gülcan başından vuruldu! Özel araçla hastaneye getirildi!
Şanlıurfa'da kan donduran bir olay yaşandı. Kentte başından vurulan iki çocuk annesi Gülcan A., özel araçla hastaneye getirildi. Soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre başından silahla vurulan kadın, özel araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne getirildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Kimliğinin Gülcan A. (30) olduğu belirlenen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yoğun bakıma alınan iki çocuk annesi Gülcan A'nın sağlık durumunun ağır ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı.