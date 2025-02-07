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        Haberler Gündem Güncel Bursa'daki inanılmaz olay kamerada! Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler! | Son dakika haberleri

        Bursa'daki inanılmaz olay kamerada! Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!

        Bursa akıllara durgunluk veren bir kaçırma girişimi yaşandı. Kentte polis tarafından yakalanan bir hükümlü, hastaneden kaçırılmak istendi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:36
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        Yakalanan hükümlüyü hastaneden kaçırmak istediler!
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        Bursa'da 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranırken polis tarafından yakalanan Oktay Akgöl, sağlık kontrolüne getirildiği hastanede, 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.

        Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi de gözaltına aldı.

        2 ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

        Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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