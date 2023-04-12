EVDE ROKOKO PASTA NASIL YAPILIR?

Öncelikle, toz şeker ve fındığı tavaya alıp kavurmaya başlayın. İkisi kıvama gelene dek bu işleme devam edin.

İkinci adımda, bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz haline getirin ve tamamen pürüzsüz olana kadar işleme devam edin.

Geniş bir kaseye bisküvi tozunu koyup, üzerine süt ilave ederek, kek kıvamına getirin. Süt ve büskivi karışımını fırın kabının tabanına yayıp sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.

Krema ve pudra şekerini ayrı bir yerde iyice çırpın, bezeleri ufalayıp vanilyayla birlikte kremaya ekleyip karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz kremayı bisküvinin üzerine dökün. Fındıkları da kremanın üzerine yayın. Dilerseniz içine kuru meyve ya da mevsim meyvelerinden ekleyebilirsiniz.