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Sanat akımı gibi tatlı! Kreması ve akışkan çikolatasıyla damak çatlatan rokoko pasta tarifi

Çikolata ve kremanın muhteşem uyumuyla bir araya gelen muhteşem bir tatlıyla karşınızdayız. Tam bir şölen oluşturacak olan rokoko dondurmalı pasta olarak da biliniyor. Evde pratik ve farklı bir lezzet yakalamak için muhteşem bir alternatif olacak. Damak zevkine göre içine farklı malzemelerin konulabildiği rokoko pasta yapımının tarifi, malzemeleri ve püf noktası haberimizde...

Giriş: 12.04.2023 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tatlıdan vazgeçemeyenlerin favori lezzet haline gelen rokoko pasta pratik yapımıyla da ön plana çıkıyor. Farklı aromalar ile hazırlanışıyla da dikkatini çeken rokoko görüntüsüyle de adeta mest ediyor. Çilekli, çikolatalı, muzlu, fındıklı seçenekleriyle dilediğiniz şekli vermeniz ise mümkün. Tatlı krizinizi bastıracak ve misafirlerinizin yüzünü gülümsetecek rokoko pasta tarifi...

  • ROKOKO PASTA TARİFİ

    Malzemeler:

    2 su bardağı dövülmüş fındık

    2 yemek kaşığı toz şeker

    3-4 paket kakaolu bisküvi

    1,5 su bardağı süt

    400 mililitre krema

    3 yemek kaşığı pudra şekeri

    20-25 adet limonlu beze

    1 paket vanilya

    500 gram kaymaklı dondurma

    Üzerini süslemek için ya da içine koymak için meyve (muz, çilek, ananas)

  • Sosu için gerekli malzemeler:

    1 yemek kaşığı tereyağı

    150 gram bitter çikolata

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    EVDE ROKOKO PASTA NASIL YAPILIR?

    Öncelikle, toz şeker ve fındığı tavaya alıp kavurmaya başlayın. İkisi kıvama gelene dek bu işleme devam edin.

    İkinci adımda, bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz haline getirin ve tamamen pürüzsüz olana kadar işleme devam edin.

    Geniş bir kaseye bisküvi tozunu koyup, üzerine süt ilave ederek, kek kıvamına getirin. Süt ve büskivi karışımını fırın kabının tabanına yayıp sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.

    Krema ve pudra şekerini ayrı bir yerde iyice çırpın, bezeleri ufalayıp vanilyayla birlikte kremaya ekleyip karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz kremayı bisküvinin üzerine dökün. Fındıkları da kremanın üzerine yayın. Dilerseniz içine kuru meyve ya da mevsim meyvelerinden ekleyebilirsiniz.

     

  • Son olarak, oda sıcaklığında hafifçe yumuşattığınız dondurmayı tatlının üzerine yayın, tatlıyı buzdolabına koyduktan sonra yaklaşık üç saat dinlendirin.

    Sunumunu yapmadan önce, bir yandan çikolata ile tereyağını eritip buzluktan çıkardığınız tatlının üzerine bolca (isteğe göre) dökün.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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