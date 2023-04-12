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Sultanlara yaraşır bir iftar sofrasıyla davetlilerinizi mest edin! Sultan kebabı tarifiyle gözleriniz bayram edecek

İftar sofrası için gerek görüntüsüyle gerekse lezzetiyle muhteşem sultan kebabı tarifine bayılacaksınız. Tavukla ya da etle hazırlanabilen sultan kebabı lezzetliyle bir numaralı tarifiniz olacak. Kısa sürede muhteşem bir ana yemek çıkarmak isteyenler için hem hamur işi hem de etin buluştuğu sultan kebabını evde hazırlamak isteyenler, bu tarife bayılacak. Peki, sultan kebabı nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte, sultan kebabı tarifi...

Giriş: 12.04.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sultan kebabı, iftar sofrası için harika bir yemek olacak tariflerin başında geliyor. Son dönemde oldukça popüler olan bu tarif sofraların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Evde sultan kebabı yapmak isteyenler, yemeğin yapılışına dair püf noktaları ve gerekli malzemelerin ne olduğunu araştırmaya başladı. İsteğe göre et ya da tavuk ile harmanlanan sebzelerin yufkanın içine doldurularak hazırlanan sultan kebabının tarifi...

  • TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ

    Malzemeler:

    250 gram tavuk (kuşbaşı doğranmış, haşlanmış)

    1 adet yufka

    100 gram bezelye

    1 adet kabak (küp doğranmış)

    1 adet havuç (küp doğranmış)

    1 adet soğan (küp doğranmış)

    3 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

    1 tatlı kaşığı domates salçası

    200 ml. su (salçayı sulandırmak için)

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

    2 çay kaşığı tuz

    Beşamel sos için malzemeler:

    3 yemek kaşığı tereyağı

    3 yemek kaşığı un

    3 su bardağı süt

    1/2 tatlı kaşığı tuz

    1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

    1 çay kaşığı tane çekilmiş karabiber

  • TAVUKLU SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

    Tavuklu sultan kebabı yapmak için öncelikle sos tenceresine ya da tavada beşamel sosu pişirmekle başlayabilirsiniz.

    Tereyağ ve unu, kokusu çıkmaya başlayana dek kavurun, ardından yavaş yavaş sütü ekleyin ve bu esnada kabınızı çırpmaya devam edin, yoksa un topaklanabilir.

    Beşamel sosunuz kaynama noktasına geldiğinde altını kısın ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

    Sos koyulaşmaya başladığında tuz, rendelenmiş muskat cevizi ve karabiberi de içine ilave edin ve ocağın altını kapatın.

    Farklı bir tava çıkarıp, ayrı bir kapta tavuklu harcı hazırlayın. Isıtılmış tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyup eritmeye başlayın.

    Üzerine soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.

    Soğanlar pembeleşinceye dek tavukları ilave edin ve 4 dakika boyunca soğanlar ile birlikte kavurun.

    Havuç, bezelye, kabak ve sarımsakları da birer dakika arayla tavaya ekleyerek karıştırmaya devam edin.

    Son aşamada, sulandırdığınız salçayı, tuzu ve karabiberi içine ekleyip 5 dakika daha ateşte karıştırmaya devam edip, sonrasında kenarıya alın.

    1 adet yufkayı büyük üçgen olacak şekilde dörde bölün ve uygun bir kasenin içerisine kenarlardan eşit miktarda yufka sarkacak şekilde orta kısmına oturtun.

    Yufkanın içerisine tavuklu harcı yerleştirdikten sonra, kenarlardan sarkan yufkaları içeriye doğru katlayıp bohça şeklinde kapatıp ters çevirin.

    Ters çevirdiğiniz bohçayı bir borcam veya fırın tepsisine yerleştirdikten sonra bohçaların her birinin üzerine, birer kepçe beşamel sos dökün ve kaşar peyniri koyun.

    Önceden ısıttığınız 180 derece fırında, kaşar peyniri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

    Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz, afiyet olsun...

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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