TAVUKLU SULTAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Tavuklu sultan kebabı yapmak için öncelikle sos tenceresine ya da tavada beşamel sosu pişirmekle başlayabilirsiniz.

Tereyağ ve unu, kokusu çıkmaya başlayana dek kavurun, ardından yavaş yavaş sütü ekleyin ve bu esnada kabınızı çırpmaya devam edin, yoksa un topaklanabilir.

Beşamel sosunuz kaynama noktasına geldiğinde altını kısın ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sos koyulaşmaya başladığında tuz, rendelenmiş muskat cevizi ve karabiberi de içine ilave edin ve ocağın altını kapatın.

Farklı bir tava çıkarıp, ayrı bir kapta tavuklu harcı hazırlayın. Isıtılmış tavaya sıvı yağ ve tereyağını koyup eritmeye başlayın.

Üzerine soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.

Soğanlar pembeleşinceye dek tavukları ilave edin ve 4 dakika boyunca soğanlar ile birlikte kavurun.

Havuç, bezelye, kabak ve sarımsakları da birer dakika arayla tavaya ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Son aşamada, sulandırdığınız salçayı, tuzu ve karabiberi içine ekleyip 5 dakika daha ateşte karıştırmaya devam edip, sonrasında kenarıya alın.

1 adet yufkayı büyük üçgen olacak şekilde dörde bölün ve uygun bir kasenin içerisine kenarlardan eşit miktarda yufka sarkacak şekilde orta kısmına oturtun.

Yufkanın içerisine tavuklu harcı yerleştirdikten sonra, kenarlardan sarkan yufkaları içeriye doğru katlayıp bohça şeklinde kapatıp ters çevirin.

Ters çevirdiğiniz bohçayı bir borcam veya fırın tepsisine yerleştirdikten sonra bohçaların her birinin üzerine, birer kepçe beşamel sos dökün ve kaşar peyniri koyun.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında, kaşar peyniri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz, afiyet olsun...