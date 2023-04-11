Sağlıksız atıştırmalıkların en başında gelen cipsten bir türlü vazgeçemiyor, yedikçe yiyorsanız bu dertten kurtulmanın yolu çok basit. Nasıl mı? Kendi cipsinizi evde yaparak. Cips sevenler için harika bir alternatif olacak evde cips yapımıyla sağlıksız gıdalardan da uzak kalmış olacaksınız. İşte tadında bayılacağınız dışardan aldıklarınızı unutturacak evde çıtır cips tarifi…