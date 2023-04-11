EVDE CİPS NASIL YAPILIR?
Evde cips yapımı ise oldukça basit. İşte sırasıyla evde cips tarifinin yapım aşamaları;
Yukarıda belirtilen malzemeler ile evde cips yapmak çok kolay.
Öncelikle bir kase için 1.5 çorba kaşığı domates salçası alarak üzerine su, sıvı yağ ve mısır unu ilave ederek karıştırma işlemine başlayalım.
Yufkaya tat vermesi için konulan mısır unu topaklaşmaması için iyice karıştıralım.
Sıra baharatlara geldi malzemeler kısmında yer alan bütün baharatları karışımın içine ekleyelim.
Küçük doğranmış sarımsaklar ve soğanlar karışıma dahil edilir.
Kasenin üzerine streç filmi ile örtülür ve buzdolabına beklemeye alınır.
1 saat dinlenme süresi geçtikten sonra yufkanın üst yarısına fırça yardımıyla salçalı karışım sürülür ve yufkaya ikiye ayrılır.
Katlanılan yufka bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayrılarak tekrar sos sürülür.
Yufkalar ters çevrilerek diğer yüzüne de fırça yardımıyla salçalı sos sürülür.