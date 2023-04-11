ADIM ADIM MALAGA NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine 4 adet yumurtanın akını koyun ve içine yarım çay bardağı şekeri azar azar ilave ederek çırpmaya başlayın.

Ayrı bir kabın içine 4 adet yumurta sayısını alın ve içine yarım çay bardağı şekeri katıp karıştırın. Üzerine süt, vanilya, nişasta, un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Üzerine, yumurta akının yarısını ekleyin fakat dikkatli bir şekilde köpükleri söndürmeden karıştırın. Son olarak üzerine kalan yumurta aklarını da ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Büyük boy dikdörtgen bir borcamın altına yağlı kağıt serin, içerisine kek karışımını döküp tabanına yayın.

170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.

Kek tabanı pişerken kremayı hazırlamaya başlayın. Tencerenin içine süt, şeker, un, yumurta sarısı ve nişastayı ilave edin ve iyice çırptıktan sonra ocağa alın. Koyu bir kıvam alıp, göz göz oluncaya kadar karıştıralım. (Kaynamaya başlayıp kıvam alacaktır)

Kaynamaya başlayan kremayı ocaktan alın ve tereyağı ile vanilyayı içine ekleyin, eriyene kadar karıştırmaya devam edin.