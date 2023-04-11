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Pastane ustalarına taş çıkarır! Görüntüsüyle iştah kabartan yapımı kolay İspanya tatlısı malaga tarifi

Bu tarif pastane ustalarına taş çıkaracak nitelikte. Görüntüsüyle iştah kabartan lezzetiyle damak çatlatan bu efsane pastanın yapımı ise oldukça pratik. Birçok kişinin favori tatlısı olacak bu nefis pastayı evde hazırlamak isteyenler için malaga tarifi…

Giriş: 11.04.2023 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Muz ve çikolatanın uyumunu tatlı severlere sunan malaga tarifi iddia ediyoruz favoriniz olacak. İspanya'ya ait olan bu tatlı, evde hazırlaması oldukça pratik olduğundan, tatlı severlerin öncelikli tercihlerinden biridir. Sıradan lezzetleri sıkılanlar için çayın yanına çikolatalı bir tarif arıyorsanız malaga pastası doğru bir seçim olacaktır. Peki, evde malaga nasıl hazırlanır, malaga yapmak için hangi malzemeler gerekir? İşte, malaga tarifi, püf noktası ve yapılışı...

  • MALAGA TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet yumurta

    1 çay bardağı şeker

    Yarım çay bardağı süt

    1 paket vanilya

    1 paket kabartma tozu

    Yarım su bardağından biraz fazla un

    2 yemek kaşığı tepeleme kakao

    2 yemek kaşığı tepeleme nişasta

  • Kreması için gerekli malzemeler:

    Yarım litre süt

    1 çay bardağı şeker

    1 çay bardağı un

    1 adet yumurta sarısı

    1 paket vanilya

    1 yemek kaşığı tepeleme nişasta

    50 gram tereyağı

  • İçine koymak için gerekli malzemeler:

    7 adet muz

    Ganajı için gerekli malzemeler:

    1 yemek kaşığı tereyağı

    200 ml sıvı krema

    70 gram sütlü ve 70 gram bitter çikolata

    Süslemek için gerekli malzemeler:

    Fındık kırığı

    İsteğe göre çikolata sosu ya da meyveli sos

  • ADIM ADIM MALAGA NASIL YAPILIR?

    Bir kabın içerisine 4 adet yumurtanın akını koyun ve içine yarım çay bardağı şekeri azar azar ilave ederek çırpmaya başlayın.

    Ayrı bir kabın içine 4 adet yumurta sayısını alın ve içine yarım çay bardağı şekeri katıp karıştırın. Üzerine süt, vanilya, nişasta, un, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Üzerine, yumurta akının yarısını ekleyin fakat dikkatli bir şekilde köpükleri söndürmeden karıştırın. Son olarak üzerine kalan yumurta aklarını da ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

    Büyük boy dikdörtgen bir borcamın altına yağlı kağıt serin, içerisine kek karışımını döküp tabanına yayın.

    170 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.

    Kek tabanı pişerken kremayı hazırlamaya başlayın. Tencerenin içine süt,  şeker, un, yumurta sarısı ve nişastayı ilave edin ve iyice çırptıktan sonra ocağa alın. Koyu bir kıvam alıp, göz göz oluncaya kadar karıştıralım. (Kaynamaya başlayıp kıvam alacaktır)

    Kaynamaya başlayan kremayı ocaktan alın ve tereyağı ile vanilyayı içine ekleyin, eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

  • Çırptıktan sonra kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın. Soğuttuğunuz kremayı sıkma torbasına aktarın.

    Pişen keki yarım muz genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde kesin. Ardından şeritleri ortadan keserek 14 küçük dikdörtgen elde edecek şekilde parçalara ayırın.

    Kekin üzerine kürdan ile küçük delikler açıp her birini sütle ıslatın ve kek diliminden bir tane alıp üzerine kremayı sıkın.

    Kremalı kekin üzerine ikiye bölünmüş muzu yerleştirin. Kremayı muzun kenarlarını kapatacak şekilde sıvamaya devam edin. Hepsini aynı şekilde yapıp ardından buzdolabına koyun.

    Ganajı hazırlamak için küçük bir tencereye sıvı kremayı alın, üzerine tereyağı ekleyin ve karıştırarak ısıtmaya başlayın.

    Krema kaynamadan hemen ocaktan alın; içine sütlü çikolata ve bitter çikolata ekleyin. Çikolatalar eriyinceye dek karıştırmaya devam edin ve daha sonra ganajı buzdolabında yarım saat dinlendirin.

    Hazırlanan ganaj sos ile pastanın tüm yüzeyini kaplayın. Kenarlarını fındık kırığı ile süsleyin ve buzdolabında kıvamlı haline gelmesi için yaklaşık 3-4 saat dinlendirin.

    İsteğe göre üzerine tekrar çikolata sosu ile süsleme yapabilirsiniz.

    Afiyet olsun...

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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