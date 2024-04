Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?

Çoğumuz Amerikan filmlerinden, Netflix'te bizi içine çeken vampir dizilerini izlemekten keyif alıyoruz. Bram Stoker'in yarattığı Dracula karakteri ya da bir dönem kimsenin elinden düşürmediği Alacakaranlık serisinin filmlerindeki Edward Cullen gibi "kan emici" karakterleri zevkle izliyoruz.

Peki ekranda gördüğümüz ya da kitaplardan okuduğumuz vampirlerin aksine kişisel yaşamımızda "kan emici" sosyal vampirlerle bir arada olduğumuzu hiç düşündünüz mü?

İnsan doğası gereği sosyal bir varlık, Aristoteles insanı "sosyal bir hayvan" olarak tanımlıyor. Toplum dışında yaşamamız bir hayli zor; hayatta kalabilmek, gelişmek, kendimizi iyi hissetmek için sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Ve doğal olarak kendimizi iyi hissetmek için bize iyi gelen insanlarla çalışmak, sıcaklık ve samimiyetin eksik olmadığı arkadaşlıklar, ilişkiler kurmak istiyoruz. Birçoğumuz hayatımızın pek çok noktasında bize enerji verecek ve her şeyden önce söylediklerimizi dinleyen kişileri arıyoruz.

Aslında hepimiz sosyal vampirleri tanıyoruz; okullarda şikayetlerine destek arayan veliler, her zaman aşk hayatı hakkında konuşmak isteyen ama asla size soru sormayan arkadaşlar, sürekli bir şeylerden şikayet eden insanlar...

"DİŞLERİNİ SİZE GEÇİRİYORLAR VE ENERJİNİZİ SİZDEN ALIYORLAR..."

How to Deal with Difficult People (Zor İnsanlarla Nasıl Başa Çıkılır) kitabının yazarı Gill Hasson, bu kavramı "Bu insanlar gerçekten vampirlere benziyor. Dişlerini size geçiriyorlar ve bırakmıyorlar. Enerjinizi doğrudan sizden alıyorlar. Muhtaç, talepkar ve olumsuzlar. Gece gündüz size telefon edip mesaj atıyorlar. Zamanınızı, enerjinizi ve dikkatinizi istiyorlar. Ancak onlara tavsiye vermeye çalıştığınızda sizi dinlemiyorlar" sözleriyle açıklıyor.