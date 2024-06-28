Biran Damla Yılmaz: Tatilde yalnız olmayacağım

"BENİM İÇİN YORUCU BİR YIL OLDU"

Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biran Damla Yılmaz; "Benim için güzel ve yorucu bir yıl oldu. Çok güzel ve eğlenceli işler yaptık. Çok özel anılar biriktirdim. Daha güzelleri hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.