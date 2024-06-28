Biran Damla Yılmaz: Tatilde yalnız olmayacağım
27'nci yaş gününü Etiler'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak"
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Biran Damla Yılmaz, 27'nci yaş gününde arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda kutladı. Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına; Sevda Erginci, Melisa Doğu ve Umut Kurt gibi ünlü isimler katıldı.
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"BENİM İÇİN YORUCU BİR YIL OLDU"
Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biran Damla Yılmaz; "Benim için güzel ve yorucu bir yıl oldu. Çok güzel ve eğlenceli işler yaptık. Çok özel anılar biriktirdim. Daha güzelleri hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.
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"HAYALİM OYUNCU OLMAKTI"
Çocukken oyunculuğa dair kurduğu hayalleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Biran Damla Yılmaz; "Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum, 'Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım.' 18 yaşıma geldiğimde 'Ben bunu hayal etmiştim ve oldu' dedim" dedi.
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"GENÇ KADINIM, TABİİ Kİ HAYATIMDA BİRİ OLACAK"
Tatil planlarından da bahseden oyuncu; "Vallahi arkadaşlar bütün kış çalıştım. Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım., tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullandı.