EURO 2024'te grup maçlarına Türkiye damgası! Türk taraftarlar Almanya'yı solladı
EURO 2024'te grup maçlarının ardından A Milli Takımımız adını son 16 turuna yazdırırken, Türk taraftarlar da turnuvaya damgasını vurdu. Alman basınının hazırladığı listeye göre; grup maçlarında stadyumlara en fazla taraftar çeken ülke Türkiye oldu. İşte o sıralama...
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Alman basını, EURO 2024'te grup maçları sonrası taraftar sayılarını açıkladı. UEFA ve emniyet kaynaklarından alındığı aktarılan listeye Türkiye damga vurdu. İşte o liste...
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24. İspanya - 3 grup maçında toplam 34.000 taraftar
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23. Slovakya - 3 grup maçında toplam 35.000 taraftar
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22. İtalya - 3 grup maçında toplam 36.000 taraftar
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21. Portekiz - 3 grup maçında toplam 37.000 taraftar
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20. Çekya - 3 grup maçında toplam 38.000 taraftar
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19. İsviçre - 3 grup maçında toplam 39.000 taraftar
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18. Fransa - 3 grup maçında toplam 41.000 taraftar
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17. Slovenya - 3 grup maçında toplam 44.000 taraftar
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16. Macaristan - 3 grup maçında toplam 46.000 taraftar
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15. Belçika - 3 grup maçında toplam 50.000 taraftar
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14. Ukrayna - 3 grup maçında toplam 53.000 taraftar
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13. Gürcistan - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
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12. Danimarka - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
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11. Avusturya - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar
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10. İngiltere - 3 grup maçında toplam 65.000 taraftar
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9. Polonya - 3 grup maçında toplam 70.000 taraftar
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8. Sırbistan - 3 grup maçında toplam 73.000 taraftar
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7. Hollanda - 3 grup maçında toplam 80.000 taraftar
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6. İskoçya - 3 grup maçında toplam 82.000 taraftar
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5. Romanya - 3 grup maçında toplam 92.000 taraftar
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4. Arnavutluk - 3 grup maçında toplam 95.000 taraftar
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3. Hırvatistan - 3 grup maçında toplam 103.000 taraftar
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2. Almanya - 3 grup maçında toplam 125.000 taraftar
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1. Türkiye - 3 grup maçında toplam 130.000 taraftar
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EURO 2024 F Grubu'nda toplamda 3 maç oynayan A Milli Takımımızın karşılaşmalara göre taraftar dağılımı ise şu şekilde:
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1. Maç: Türkiye (50.000 taraftar) - Gürcistan (10.000 taraftar)
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2. Maç: Türkiye (45.000 taraftar) - Portekiz (10.000 taraftar)
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3. Maç: Çekya (10.000 taraftar) - Türkiye (35.000 taraftar)