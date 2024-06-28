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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te grup maçlarına Türkiye damgası! Türk taraftarlar Almanya'yı solladı - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te grup maçlarına Türkiye damgası! Türk taraftarlar Almanya'yı solladı

        EURO 2024'te grup maçlarının ardından A Milli Takımımız adını son 16 turuna yazdırırken, Türk taraftarlar da turnuvaya damgasını vurdu. Alman basınının hazırladığı listeye göre; grup maçlarında stadyumlara en fazla taraftar çeken ülke Türkiye oldu. İşte o sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:20
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        • 1

          Alman basını, EURO 2024'te grup maçları sonrası taraftar sayılarını açıkladı. UEFA ve emniyet kaynaklarından alındığı aktarılan listeye Türkiye damga vurdu. İşte o liste...

        • 2

          24. İspanya - 3 grup maçında toplam 34.000 taraftar

        • 3

          23. Slovakya - 3 grup maçında toplam 35.000 taraftar

        • 4

          22. İtalya - 3 grup maçında toplam 36.000 taraftar

        • 5

          21. Portekiz - 3 grup maçında toplam 37.000 taraftar

        • 6

          20. Çekya - 3 grup maçında toplam 38.000 taraftar

        • 7

          19. İsviçre - 3 grup maçında toplam 39.000 taraftar

        • 8

          18. Fransa - 3 grup maçında toplam 41.000 taraftar

        • 9

          17. Slovenya - 3 grup maçında toplam 44.000 taraftar

        • 10

          16. Macaristan - 3 grup maçında toplam 46.000 taraftar

        • 11

          15. Belçika - 3 grup maçında toplam 50.000 taraftar

        • 12

          14. Ukrayna - 3 grup maçında toplam 53.000 taraftar

        • 13

          13. Gürcistan - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar

        • 14

          12. Danimarka - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar

        • 15

          11. Avusturya - 3 grup maçında toplam 60.000 taraftar

        • 16

          10. İngiltere - 3 grup maçında toplam 65.000 taraftar

        • 17

          9. Polonya - 3 grup maçında toplam 70.000 taraftar

        • 18

          8. Sırbistan - 3 grup maçında toplam 73.000 taraftar

        • 19

          7. Hollanda - 3 grup maçında toplam 80.000 taraftar

        • 20

          6. İskoçya - 3 grup maçında toplam 82.000 taraftar

        • 21

          5. Romanya - 3 grup maçında toplam 92.000 taraftar

        • 22

          4. Arnavutluk - 3 grup maçında toplam 95.000 taraftar

        • 23

          3. Hırvatistan - 3 grup maçında toplam 103.000 taraftar

           

        • 24

          2. Almanya - 3 grup maçında toplam 125.000 taraftar

        • 25

          1. Türkiye - 3 grup maçında toplam 130.000 taraftar

        • 26

          EURO 2024 F Grubu'nda toplamda 3 maç oynayan A Milli Takımımızın karşılaşmalara göre taraftar dağılımı ise şu şekilde:

        • 27

          1. Maç: Türkiye (50.000 taraftar) - Gürcistan (10.000 taraftar)

        • 28

          2. Maç: Türkiye (45.000 taraftar) - Portekiz (10.000 taraftar)

        • 29

          3. Maç: Çekya (10.000 taraftar) - Türkiye (35.000 taraftar)

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