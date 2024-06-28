Silivri'de anız yangını!
İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Silivri Selimpaşa'da anız yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.
DHA'nın haberine göre Silivri Selimpaşa'da anızda çıkan yangın büyüdü. Büyüyen yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına havadan da müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.