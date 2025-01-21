Bir dönem sınıf farkını belirliyordu: Mendillerin sosyal anlamı ve aşkın gizli dili!

ELİZABETH ÇAĞİ VE MENDİLLERİN ÖNEMİ

I. Elizabeth döneminde mendiller, aşkın ve bağlılığın sembolü haline gelmişti. Altın ve gümüş işi ile süslenmiş mendiller, hem kraliçe tarafından verilen hem de ona sunulan özel hediyelerdi. Elizabeth, bu mendilleri sessizce hizmetkarlarına ve soylulara mesajlar göndermek için kullanıyordu.