ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki gösterdi

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yer alan çok sayıda milyarderin olduğu fotoğrafı paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.

REKLAM advertisement1

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 2017'nin ardından bir kez daha gerçekleşen yemin törenine dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg başta olmak üzere çok sayıda milyarder katıldı.

Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda kararname imzaladı Haberi Görüntüle

"Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor" Haberi Görüntüle

Bu isimler salonda, Trump'ın kabine üyelerinin oturduğu yerin tam yanında yer aldı.

"HERKES MİLYARDER SINIFIN ARTIK HÜKÜMETİMİZİ KONTROL ETTİĞİNİ ANLIYOR"

Trump'ın arkasında bu kadar milyarder ismin olmasına tepki gösteren Bernie Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oligarşiden bahsetmeye başladığımda birçok kişi ne demek istediğimi anlamadı. İşte bu durum değişti." dedi.

When I started talking about Oligarchy, many people didn't understand what I meant.



Well, that's changed.



When the 3 wealthiest men in America sit behind Trump at his inauguration, everyone understands that the billionaire class now controls our government.



We must fight… pic.twitter.com/NuC3hnskQi — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 20, 2025

Sanders mesajında, "Amerika'nın en zengin 3 adamı Trump'ın yemin töreninde onun arkasında oturduğunda, herkes milyarder sınıfın artık hükümetimizi kontrol ettiğini anlıyor. Karşı koymalıyız." ifadelerini kullandı.