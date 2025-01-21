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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki gösterdi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki gösterdi

        ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg gibi milyarder isimlerin yer almasına "Oligarşiden bahsetmeye başladığımda birçok kişi ne demek istediğimi anlamadı" sözleriyle tepki gösterdi. Sanders mesajında, "Amerika'nın en zengin 3 adamı Trump'ın yemin töreninde onun arkasında oturduğunda, herkes milyarder sınıfın artık hükümetimizi kontrol ettiğini anlıyor. Karşı koymalıyız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 08:09 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:09
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        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
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        ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yer alan çok sayıda milyarderin olduğu fotoğrafı paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 2017'nin ardından bir kez daha gerçekleşen yemin törenine dünyanın en zengin ismi Elon Musk, Amazon kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg başta olmak üzere çok sayıda milyarder katıldı.

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        Bu isimler salonda, Trump'ın kabine üyelerinin oturduğu yerin tam yanında yer aldı.

        "HERKES MİLYARDER SINIFIN ARTIK HÜKÜMETİMİZİ KONTROL ETTİĞİNİ ANLIYOR"

        Trump'ın arkasında bu kadar milyarder ismin olmasına tepki gösteren Bernie Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oligarşiden bahsetmeye başladığımda birçok kişi ne demek istediğimi anlamadı. İşte bu durum değişti." dedi.

        Sanders mesajında, "Amerika'nın en zengin 3 adamı Trump'ın yemin töreninde onun arkasında oturduğunda, herkes milyarder sınıfın artık hükümetimizi kontrol ettiğini anlıyor. Karşı koymalıyız." ifadelerini kullandı.

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        #Elon Musk
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