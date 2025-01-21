Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

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Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.

SURİYE’DE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da temaslarda bulundu. İki ülke yetkilileri; güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yaptı. Kabine'de ayrıntıları ele alınacak.

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TRUMP DÖNEMİ DEĞERLENDİRİLECEK

ABD’nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından izlenecek yeni yol haritası ele alınacak. ABD’nin yeni yönetimi ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak.

DEM Parti'nin partilere ziyaretleri sonrası İmralı'da terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile devam edecek görüşmeler de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

EKONOMİ ve SİYASETTEKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında iç siyaset ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.