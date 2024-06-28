Mahsun Kırmızıgül: Sektör jön sıkıntısı çekiyor
Mahsun Kırmızıgül, sektörde jön sıkıntısının olmasından dert yanarak, gelecek yıl özel bir projeyle jönlük yapacağını duyurdu
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55 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sektörde jön sıkıntısı olmasından yana dert yandı.
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Mahsun Kırmızıgül, kendi fotoğraflarından oluşan bir video yayınlayarak, gelecek yıl, özel bir projede jönlük yapacağını duyurdu.
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Mahsun Kırmızıgül, bu konuda şunları söyledi: Dizi ve sinema sektörü, ciddi anlamda jön sıkıntısı çekiyor. Yıllardır gelen tekliflere kapıları kapatmıştım ama yeni aldığım kararla bundan sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. 2025'te beni heyecanlandıran bir projede yer alacağım. Öyle şaşı, kekeme, arka planda olan bir karakter oynamayacağım. Bundan böyle jön oynayacağım. Seneye net olarak söylüyorum, çok özel bir projede oyunculuk yapacağım.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto
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