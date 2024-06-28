Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme! "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp kurullarının mazbata töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a göndermede bulunan Koç, "Bir rakibimiz şampiyon oldu, üç gün ya konuşuldu, ya konuşulmadı. Fenerbahçe'nin yeni hocası, Fenerbahçe'nin seçimleri konuşuldu." dedi. Koç ayrıca, Aziz Yıldırım ile birlikte çıktığı Habertürk TV'deki tarihi canlı yayınla ilgili de konuştu.
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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleşen seçimin ardından göreve gelen kurullar mazbatalarını alırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, törende flaş açıklamalarda bulundu.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:
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"Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, genel kurulda da ifade ettiğimiz gibi Fenerbahçe çağının başlangıcı olarak ifade ettiğim bu dönemde inşallah hep beraber omuz omuza, birbirimizden güç alarak, birbirimize güç vererek Fenerbahçe’yi beklentilerimizin ötesinde başarılara inşallah hep beraber ulaştıracağız."
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"HABERTÜRK'TEKİ PROGRAM, F.BAHÇE'NİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
"Renkli, heyecanlı bir seçim bıraktık geride. Seçimden bir gece önce bir Kongre Üyemizin nikâh şahitliğini yapmaya giderken telefon çaldı. Ben genelde tanımadığım telefonları açmam. Bunu açtım. Karşımda Sayın Aziz Yıldırım vardı. ‘Ben teklifini kabul ediyorum.’ dedi. ‘Tamam Başkanım’ dedim. ‘Bir şartım var, ulusal kanalda olacak ve moderatörsüz olacak.’ dedi. ‘Başkanım saat 20.00, birkaç saat içinde nasıl ulusal kanal bulacağız? Moderatörsüz kabul ederler mi onu da bilmiyorum. İsterseniz Fenerbahçe TV’de yapalım.’ dedim. ‘Fenerbahçe TV olmasın, ulusal bir kanal olsun, herkes izlesin istiyorum.’ dedi. Ben nikâha gittim. Sonra yurt dışı derneklerimizin 500 küsur kişilik bir tekne gezisi vardı. Ona katıldım. O arada Erol Bey ve ekibimiz, Aziz Bey’in ekibiyle beraber bir kanal tespit ettiler. Tabii bu haber çıkınca kanallar sıraya girdiler. Bu, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün göstergelerinden bir tanesi. Sonra Habertürk televizyonu seçildi. Neredeyse hiç reklam yapmadan, spontane bir şekilde gerçekleşen, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık yapmış iki kişinin cumartesi akşamı saat 11.00’da televizyona çıkıp neredeyse televizyon izleyenlerin yarısının izlediği bir program olması bir kez daha Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi."
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G.SARAY'A TAŞ: ŞAMPİYONLUK ÜÇ GÜN KONUŞULDU!
"Bir rakibimiz şampiyon oldu, üç gün ya konuşuldu, konuşulmadı. Fenerbahçe’nin yeni hocası, Fenerbahçe’nin seçimleri konuşuldu. Bu kulübün ne kadar güçlü, kudretli, kuvvetli olduğunu iyi anımsamalıyız ve bu camianın gücünü, enerjisini birbirimize değil, dışarıya vermesi gerektiği zamanlar da çoktan gelip geçmiştir."
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"ODAKLANDIĞIMIZ ZAMAN KİMSE ÖNÜMÜZE GEÇEMEZ"
"İki aday sahneye çıktılar, birbirlerini kutladılar, Kongre Üyelerimize hitap ettiler ve artık Fenerbahçe’de normalleşme sürecinin işaret fişeğini ateşlediler. İnşallah bu samimi bir gelişmedir. İnşallah herkes sözünün arkasında durur ve biz Fenerbahçeliler bundan sonra enerjimizi birbirimizle uğraşmakla değil, bizle uğraşanlara veririz. Biz camia olarak bir şeye odaklandığımız zaman kimse bizim önümüze geçemez. Bunu bütün tarihimiz boyunca gösterdik, yakın tarihte de en son 3 Temmuz’da göstermiş olduk. Ben bu konuda ‘Bir adım atana on adım atarım’ dedim. Ben ve arkadaşlarım aynı noktadayız."