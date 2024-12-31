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        Haberler Dünya Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Ahmed Şara, Suriyeli Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi

        Suriye'deki yeni yönetimin lider Ahmed Şara, Suriyeli Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle 31 Aralık salı günü bir araya geldi. Ahmed Şara görüşmede azınlıklara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmayacağını vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 21:21 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:52
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        Ahmed Şara, Hristiyan cemaati ile bir araya geldi
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        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'deki Hristiyan cemaatinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. 31 Aralık günü gerçekleşen görüşmede Şara, azınlıklara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmayacağının altını çizdi.

        Şara, Aleviler dâhil olmak üzere hiçbir azınlığa karşı intikam ve kin duygusuyla yaklaşmayacaklarını ifade ederek kapsayıcı bir politika benimseyeceklerini belirtti.

        Ahmed Şara, daha önceki röportajlarında da Suriye'nin Afganistan'dan farklı olduğunu ve farklı etnik ve dini gruplardan oluştuğunu belirtmiş ve Suriye'nin yönetiminin Suriye sosyolojisine uygun olacağını vurgulamıştı.

        Suriyeli Hristiyanlar daha çok başkent Şam ve Halep çevresinde yaşıyor.

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