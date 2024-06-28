Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul milletvekilleri Halis Dalkılıç ile Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

İSTANBUL'DA BİNA ÇÖKMESİ: Yeni seslenişe gerek yok. Kentsel dönüşümün temelinde bu tür kaçak yapıların, zemin etütlerin yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Yıkılan binalarda sıkıntı bu. 3 kat kaçak yapılmış. Ben belediye başkanlığından geldim. Bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşümünde zemin etütlerinden başlayıp TOKİ'yle başarılı imtihan verdiysek, ülkemizin genelinde bu tür yapılar yaparak adımlarımızı atalım.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME: Cumhur İttifakı'nın temsilcisi olarak, Devlet Bey ile çalışmalarımız, görüşmelerimiz var. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Suiistimale fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Devlet Beyle ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların görüşmesini yaptık.

SURİYE İLE GÖRÜŞME: Yeniden ilişki kurulmaması için sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek, yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir amacımız olamaz. Nasıl ki ilişkilerimizi canlı tuttuysak, Sayın Esed ile biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey olmaz.