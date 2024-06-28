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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın kıyafet ve mektupları 164 milyon liraya satıldı - magazin haberleri

        Prenses Diana'nın kıyafet ve mektupları 164 milyon liraya satıldı

        Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarından oluşan koleksiyon, 5 milyon dolara (164 milyon TL) alıcı buldu. Parçaların her biri beklentilerin kat kat üzerinde fiyatlara satıldı. En pahalısı, tahmin edilenin 4,5 katına satılan 910 bin dolarlık (30 milyon TL) elbise oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:06
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        • 1

          Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarından oluşan koleksiyon, California'daki açık artırmada 5 milyon dolara satıldı.

          200'den fazla parçanın yer aldığı açık artırma, müzayedeciler tarafından, Diana'nın 1997'deki ölümünden iki ay önce kendi hayır amaçlı müzayedesini düzenlemesinden bu yana, kişisel eşyalarının yer aldığı en kapsamlı koleksiyon olarak ilan edildi.

        • 2

          Diana'nın 1987'de İngiltere ve Almanya'da giydiği, İngiliz tasarımcı Victor Edelstein tarafından hazırlanan ipek ve dantelli elbise, 910 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Bu, beklenen fiyatın 4,5 katıydı.

        • 3

          İngiliz tasarımcı Edelstein, Diana'nın 1985'te Beyaz Saray'da John Travolta ile dans ederken giydiği ünlü lacivert elbiseyi de tasarlayan isimdi.

        • 4

          'Prenses Diana'nın Zarafeti ve Kraliyet Koleksiyonu' başlıklı müzayedede, Diana'nın en sevdiği tasarımcılar olan Edelstein, Caroline Charles ve Catherine Walker'ın kıyafetleri yer aldı.

        • 5

          Prenses Diana'nın 1986'da ve 1987'de Kraliyet Opera Binası'ndaki Cinderella performansını seyrederken olmak üzere iki kez giydiği Murray Arbeid imzalı gece mavisi askısız elbisesi da tahminlerin üzerine çıktı. Elbise, beklenenin 4 katına, yani 780 bin dolara satıldı.

        • 6

          Diana'nın 1988'de Prens William'ın Richmond Stadyumu'ndaki spor gününde ve 1992'de Prens Harry'nin Notting Hill'deki okulundan ayrılırken giydiği, Walker tarafından tasarlanan pembe çiçekli ipek gömlek elbisesi de 444 bin 500 dolara alıcı buldu.

        • 7

          Elbise satışlarından elde edilen açık artırma gelirlerinin bir kısmı, kas hastalığı olan kişilere destek için çalışan Muscular Dystrophy UK adlı yardım kuruluşuna bağışlanacak.

        • 8

          Açık artırmada ayrıca Prenses Diana'nın el yazısıyla yazılmış 20'den fazla mektubu, notu ve tatil kartı da yer aldı.

          Mektupların çoğu, Diana'nın büyüdüğü Northamptonshire'daki Spencer ailesinin evinde eski hizmetçisi Maud Pendrey'e yazılmıştı.

        • 9

          Diana'nın Harry'ye hamileyken, 1984'te Pendrey'e yazdığı üç mektup, 44 bin 450 dolara satıldı. Bu, tahmin ediken rakamın neredeyse 5 katıydı.

          1985'te Diana'dan Pendrey ve eşine, William ve Harry'nin fotoğraflarıyla birlikte gönderdiği iki sayfalık mektup 28 bin 575 dolara satıldı.

        • 10

          Fiyat beklentilerinin üzerine çıkan bu müzayede, Diana'nın 1985'te İtalya'da giydiği Jacques Azagury tasarımı elbisesinin aralık ayında 1 milyon dolardan fazla fiyata satılarak, açık artırmada satılan en pahalı kraliyet ailesi kıyafeti olarak rekor kırmasının ardından geldi.

          Daha önce Prenses Diana'nın giydiği ve açık artırmada satılan en pahalı elbise, ocak ayında 604 bin 800 dolara alıcı bulan, Victor Edelstein imzalı kadife elbiseydi.

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